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台灣爭鮮坦承賣出「藍光壽司」 主動發聲明強調無螢光劑、無害菌

台北市衛生局今天(8日) 表示，目前尚未接獲民眾檢舉，但由於有食安疑慮，將在2日內到店調查。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/08 20:24
(圖/取自爆料公社) 

(圖/取自爆料公社) 

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 一位女網友在爆料公社發文說: 她日前去某壽司店買外帶，在室內卻發現蝦壽司會莫名發光…連白飯也發光…可是小蝦卻沒有 ～有點難想像之前吃的有無其他問題！？

綜合媒體報導，雖然爆料的網友並未點名是哪一家業者，不過連鎖壽司業者爭鮮主動發布新聞稿說明「蝦壽司發藍光」一事，強調該批赤蝦害菌檢驗結果為陰性，也無添加螢光增白劑。

台灣爭鮮坦承賣出「藍光壽司」 主動發聲明強調無螢光劑、無害菌(圖/爆料公社)

台視新聞引述爭鮮說，該名消費者在5月5日至爭鮮gogo -康寧店外帶壽司餐盒，到電影院食用，並在熄燈時發現「蝦壽司發光」的情況。業者強調，這批赤蝦經由SGS測試報告，包含沙門氏桿菌、單核球增多性李斯特菌、腸炎弧菌，結果皆為「陰性」反應，無危害人體菌種。

爭鮮同時亦說明，自然界中許多物質都能產生「螢光反應」，食品中也是。

「蝦本身即含有螢光物質，在366NM波長下，蝦殼具強烈紫色螢光反應，蝦肉為略帶藍色，並非額外添加人工螢光增白劑所致。」

(台視新聞)

爭鮮表示，為維持生鮮品質，會定期送SGS檢驗其法規項目，通過中立的第三方認證，進行嚴格食安把關。

中央社引述台北市政府衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，由於有食安疑慮，2天內會派員去店內稽查，了解漁獲來源、檢查防腐劑、重金屬含量等。至於是否要跟爆料民眾了解，陳怡婷說，除非是食物中毒，否則不會特別找民眾來問，就是依現場狀況來判斷。

中時新聞網引述陳怡婷表示，目前尚未接獲民眾檢舉，但由於有食安疑慮，衛生局將在2日內派員到店釐清案件狀況及了解漁貨來源及業者自主檢驗報告，後續進行例行性檢查，例如檢查漁貨添加物、是否含防腐劑、微生物及重金屬含量等。

陳怡婷指出，如上述檢驗無法釐清事故原因，將與食藥署討論是否加驗螢光劑等項目，案件複雜度影響調查時間長短，目前無法給予結案確切時間。
爭鮮
蝦壽司
藍光
螢光
爆料公社

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