Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

特生中心生物多樣性　青少年公民科學營開跑了

By 台灣英文新聞
2023/05/08 17:37
生物多樣性青少年公民科學營海報。(圖片由特生中心提供)

生物多樣性青少年公民科學營海報。(圖片由特生中心提供)

又逢暑假來臨，新冠狀病毒疫情解封後，同學們期待的特生中心生態營隊開始報名了，有興趣參加的同學們，請把7月前2週時間空下來喔！

行政院農業委員會特有生物研究保育中心自2012年取得環境教育設施場所認證，每年辦理各種不同生物多樣性環境教育課程，包括生物多樣性、里山生態、公民科學家野外調查實作、野生動物救傷等，學員們藉由這些課程的體驗，加強對環境生態的關懷，也讓更多青年學子參與公民科學調查行列，讓生物多樣性環境教育向下扎根。

為培養下一代生物人，這次暑期營隊分初階及進階課程，初階營隊時間訂於2023年7月6日至8日，進階課程訂於同年7月14日至16日，皆為3天2夜活動，課程內容包括動物學及植物學的基礎入門，再以各類生物野外基礎調查訓練，實地操作各項調查作業，藉由課程安排，學員可以實際獲得生態調查的經驗，讓更多的青少年民眾參與公民科學家調查的行列，一起為臺灣生態盡一份力量。

這次營隊講師，仍安排國內頂尖的生態學者親自帶領學員走入生物多樣性的奧妙，無論是電子顯微鏡的無塵實驗操作，紅外線錄影機的野外架設觀察，路殺調查的實際路線勘查紀錄及路殺標本製作，都是特生中心研究人員將多年的研究技術經驗及成果，無私地手把手教導學員，喜愛自然科學的同學們，歡迎報名參加，即日起開始報名，每個梯次僅有40個名額，敬請關注特生中心的官網及保育教育館FB粉絲團才不會錯過報名資訊喔！

更新時間 : 2023-05-08 18:00 GMT+08:00

最受歡迎

澳洲學生在台灣誤食老鼠藥中毒 台籍女性友人限制出境
澳洲學生在台灣誤食老鼠藥中毒 台籍女性友人限制出境
百年盛事英國國王查爾斯三世加冕大典 流程、創舉一次看
百年盛事英國國王查爾斯三世加冕大典 流程、創舉一次看
【龐氏騙局】台灣imB借貸平台涉吸金　主嫌四海幫成員等8人送北檢偵辦
【龐氏騙局】台灣imB借貸平台涉吸金　主嫌四海幫成員等8人送北檢偵辦
Netflix限制級韓綜探討日本AV產業　南韓知名主持人遭抵制　導演出面回應望滅火
Netflix限制級韓綜探討日本AV產業　南韓知名主持人遭抵制　導演出面回應望滅火
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列
英國查爾斯三世加冕典禮　空中分列式出動70架軍機
英國查爾斯三世加冕典禮　空中分列式出動70架軍機
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
WHO宣布COVID-19緊急狀態結束 意味什麼？
WHO宣布COVID-19緊急狀態結束 意味什麼？
〈時評〉諜對諜~2024總統大選民調　已暗示藍綠選戰困境
〈時評〉諜對諜~2024總統大選民調　已暗示藍綠選戰困境
韓團Seventeen專輯一周銷量創K-POP圈紀錄　路邊卻見一整箱專輯遭丟棄
韓團Seventeen專輯一周銷量創K-POP圈紀錄　路邊卻見一整箱專輯遭丟棄