特生中心生物多樣性　青少年公民科學營開跑了

又逢暑假來臨，新冠狀病毒疫情解封後，同學們期待的特生中心生態營隊開始報名了，有興趣參加的同學們，請把7月前2週時間空下來喔！

行政院農業委員會特有生物研究保育中心自2012年取得環境教育設施場所認證，每年辦理各種不同生物多樣性環境教育課程，包括生物多樣性、里山生態、公民科學家野外調查實作、野生動物救傷等，學員們藉由這些課程的體驗，加強對環境生態的關懷，也讓更多青年學子參與公民科學調查行列，讓生物多樣性環境教育向下扎根。

為培養下一代生物人，這次暑期營隊分初階及進階課程，初階營隊時間訂於2023年7月6日至8日，進階課程訂於同年7月14日至16日，皆為3天2夜活動，課程內容包括動物學及植物學的基礎入門，再以各類生物野外基礎調查訓練，實地操作各項調查作業，藉由課程安排，學員可以實際獲得生態調查的經驗，讓更多的青少年民眾參與公民科學家調查的行列，一起為臺灣生態盡一份力量。

這次營隊講師，仍安排國內頂尖的生態學者親自帶領學員走入生物多樣性的奧妙，無論是電子顯微鏡的無塵實驗操作，紅外線錄影機的野外架設觀察，路殺調查的實際路線勘查紀錄及路殺標本製作，都是特生中心研究人員將多年的研究技術經驗及成果，無私地手把手教導學員，喜愛自然科學的同學們，歡迎報名參加，即日起開始報名，每個梯次僅有40個名額，敬請關注特生中心的官網及保育教育館FB粉絲團才不會錯過報名資訊喔！