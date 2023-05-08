臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超93.27億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/5/2~2023/5/5）外資在集中市場總買進金額為2,274.86億元，總賣出金額為2,368.13億元，賣超為93.27億元，另統計自2023年年初至5月5日止，外資總買進金額為5兆2,134.52億元，總賣出金額為5兆517.46億元，累計買超為1,617.06億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為19兆5,370.46億元新台幣，占全體上市股票市值的39.86%，較4月28日的19兆5,092.52億元新台幣，增加277.94億元。

台灣證券交易所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：鴻海：買進53,993千股，賣出24,123千股，買超29,870千股；第二名：開發金：買進42,418千股，賣出13,547千股，買超28,871千股；第三名：大亞：買進67,675千股，賣出43,554千股，買超24,121千股。

證交所說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：陽明：買進8,681千股，賣出47,503千股，賣超38,822千股；第二名：長榮：買進16,135千股，賣出49,581千股，賣超33,446千股；第三名：華邦電：買進15,522千股，賣出37,760千股，賣超22,238千股。