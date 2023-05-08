高齡防詐有新招！北富銀推出國民級信託「存入信福」

國內詐騙案件層出不窮，根據內政部警政署刑事警察局統計，2022年1-10月詐欺案件中，60歲以上受害者占比就高達五成，顯示高齡長者的金融安全強化已刻不容緩。台北富邦銀行指出，信託機制可有效管理收支及金額，是保護長者資產相當可靠的方式，為了方便大眾了解及廣泛運用信託，北富銀全新推出國民級信託「存入信福」，不僅架構簡單易懂，費用更是實惠親民，每年信託管理費最低僅需新台幣888元就能享受專業信託管理服務，民眾若家中有高齡長者或正要進行退休規劃，不妨多加利用。
台灣即將邁入超高齡社會，高齡及弱勢族群防詐已成為實踐公平待客及金融友善的重要關鍵。信託具備專款專用、財務透明等特點，可約定監察人避免契約被任意變更，能有效降低詐騙或親友濫用風險，是保障高齡者金融安全最實用的方式之一。
北富銀說明，過去民眾常有迷思，認為信託是有錢人的專利，擔心產品太複雜或費用太高，其實信託設計上也可以非常簡單經濟。以「存入信福」為例，考量到一般家庭資金來源及運用較為單純，因此信託資產之運用僅限定為活期存款及定期存款，藉以簡化資金進出帳戶複雜度並避免投資風險。同時，「存入信福」給付項目也相對簡單，限約定每月固定給付生活費或緊急需求支出，即使遇到詐騙也能有效控制損失範圍。
為了滿足不同客群需求，「存入信福」提供了兩種資金運作模式，其中「守護版」客戶可自行決定活期存款及定期存款的配置，需要對存款期別、支付項目及金額比例進行詳細指示；「管家版」則客戶只要指示每月支付的金額，銀行會自動預留一定金額在活存帳戶中以支應每月的支付需要，其他資金則會存放在利率較高的定存帳戶中孳息，當有緊急需求或有新年度支付需要時，才會從定存解約部分金額配置到活存帳戶中，在確保資產安全的前提下幫助客戶提高資金收益。
在收費方面，北富銀「存入信福」採用實惠親民的定額收費，每件信託簽約費僅需新台幣500元，「守護版」每年管理費為新台幣888元，「管家版」每年管理費僅需新台幣 1,200元，一般家庭都能輕鬆使用。
為協助國人提升高齡生活保障，北富銀積極推動信託業務，組建大規模的信託專家團隊，開發創新多元的信託產品，並首創「安心知付」信託數位管家功能，備受客戶及業界肯定，2022年安養信託管理資產規模較去年同期成長達66%，受益人數成長達90%，更是去年唯一榮獲金管會信託2.0評鑑「最佳信託獎」的民營銀行，成果相當亮眼。
展望未來，北富銀將持續從客戶需求出發，開發創新信託商品及服務，期能引領信託走入生活，成為家戶必備的基礎金融商品，全面守護大眾的樂齡生活。
※風險警語及注意事項：本行不擔保信託業務之管理或運用績效，委託人或受益人應自負盈虧。信託財產經運用於存款以外標的者，不受存款保險之保障。