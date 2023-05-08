高齡防詐有新招！北富銀推出國民級信託「存入信福」

國內詐騙案件層出不窮，根據內政部警政署刑事警察局統計，202 2年1-10月詐欺案件中，60歲以上受害者占比就高達五成， 顯示高齡長者的金融安全強化已刻不容緩。台北富邦銀行指出， 信託機制可有效管理收支及金額，是保護長者資產相當可靠的方式， 為了方便大眾了解及廣泛運用信託，北富銀全新推出國民級信託「 存入信福」，不僅架構簡單易懂，費用更是實惠親民， 每年信託管理費最低僅需新台幣888元就能享受專業信託管理服務 ，民眾若家中有高齡長者或正要進行退休規劃，不妨多加利用。

台灣即將邁入超高齡社會， 高齡及弱勢族群防詐已成為實踐公平待客及金融友善的重要關鍵。 信託具備專款專用、財務透明等特點， 可約定監察人避免契約被任意變更， 能有效降低詐騙或親友濫用風險， 是保障高齡者金融安全最實用的方式之一。

北富銀說明，過去民眾常有迷思，認為信託是有錢人的專利， 擔心產品太複雜或費用太高，其實信託設計上也可以非常簡單經濟。 以「存入信福」為例，考量到一般家庭資金來源及運用較為單純， 因此信託資產之運用僅限定為活期存款及定期存款， 藉以簡化資金進出帳戶複雜度並避免投資風險。同時，「存入信福」 給付項目也相對簡單，限約定每月固定給付生活費或緊急需求支出， 即使遇到詐騙也能有效控制損失範圍。

為了滿足不同客群需求，「存入信福」提供了兩種資金運作模式， 其中「守護版」客戶可自行決定活期存款及定期存款的配置， 需要對存款期別、支付項目及金額比例進行詳細指示；「管家版」 則客戶只要指示每月支付的金額， 銀行會自動預留一定金額在活存帳戶中以支應每月的支付需要， 其他資金則會存放在利率較高的定存帳戶中孳息， 當有緊急需求或有新年度支付需要時， 才會從定存解約部分金額配置到活存帳戶中， 在確保資產安全的前提下幫助客戶提高資金收益。

在收費方面，北富銀「存入信福」採用實惠親民的定額收費， 每件信託簽約費僅需新台幣500元，「守護版」 每年管理費為新台幣888元，「管家版」每年管理費僅需新台幣 1,200元，一般家庭都能輕鬆使用。

為協助國人提升高齡生活保障，北富銀積極推動信託業務， 組建大規模的信託專家團隊，開發創新多元的信託產品，並首創「 安心知付」信託數位管家功能，備受客戶及業界肯定，2022年安 養信託管理資產規模較去年同期成長達66%，受益人數成長達90 %，更是去年唯一榮獲金管會信託2.0評鑑「最佳信託獎」 的民營銀行，成果相當亮眼。

展望未來，北富銀將持續從客戶需求出發， 開發創新信託商品及服務，期能引領信託走入生活， 成為家戶必備的基礎金融商品，全面守護大眾的樂齡生活。

※風險警語及注意事項：本行不擔保信託業務之管理或運用績效， 委託人或受益人應自負盈虧。信託財產經運用於存款以外標的者， 不受存款保險之保障。