全國首創「新未來式 New Future」5月8日開展　免費還可抽大獎

新北市教育局今(8)日在市府一樓大廳舉辦「 新未來式New Future」主題展開幕儀式， 劉和然副市長與多家廠商及技高與科大夥伴一起開展，啟動未來。 這次展覽以「新北市X立足在地」、「新未來X共創永續」和「 新技職X邁向頂尖」三大主題規劃，展現新北市12所技職學校共2 1個加速器計畫成果，劉副市長也號召大家踴躍看展， 一起啟動未來。

展覽展區空間規劃以書本展開為空間焦點意象，以「 讓業界成為教室的延伸，改變技職教育的課堂風景」為概念，規劃N ewLocal、NewFuture、NewVocation三 大面向，結合多元課表、各項與技職相關連之象徵性物件如鈑金、 餐飲器具等，呈現技職教育充滿開創與可能性的特質， 並由大廳中央出發延伸至東、西兩側空間，透過不同曲折、 材質結構、大小面狀以及教學元素， 創造出技職教育豐富多元的面向， 營造出未來趨勢穿梭在各種不同技職教育方案間的觀展氛圍。

副市長劉和然指出，新北市獨創教育創新加速器計畫， 引入美國矽谷企業加速器精神，三年內補助近億元經費支持學校以「 跨國」、「跨學制」、「跨領域」發展未來創新方案。 新北市更透過全國唯一「新北NO.1技職6.0」 技職教育政策白皮書及4年8億翻倍經費挹注， 持續以前瞻未來的教育思維，務實致用的態度， 讓每一個孩子都能找到對的位置，適性發展，培養世界頂尖人才。

在「立足在地」展區可以看到， 與瑞芳區公所及熊米屋愛心烘焙坊共同推出當地特色伴手禮「 礦金餅」的穀保家商， 校長嚴英哲表示學校餐飲科除以傳統餐飲技術為主， 更以創新研發糕餅聞名， 其特色在於透過尋找與發掘新北在地文化與特色， 來作為糕點創新的基礎。開幕儀式的體驗，是以「點石成金」 為概念，在傳統文化和現代科技的交匯之處， 加入創意的巧思尋找傳統與現代的平衡點，創造出新的價值和應用。

位在「邁向頂尖」主題， 以培育汽車產業頂尖技術人才為宗旨的泰山高中，校長孔令文表示， 學校汽車科打破傳統汽車修護髒污感覺， 結合業界汽車醫美概念呈現汽車科的未來課程，展示物件是「 汽車葉子板」，讓民眾認識汽車板金烤漆維修工序， 並透過整合多元技能，滿足未來多樣化的市場需求人才。 在體驗科技包膜的過程中，了解汽車包膜是一種汽車醫美技術， 透過特殊的包膜材料，可以達到保護車身、美化外觀、 增加車身質感等多種效果。

教育局補充，「新未來式 New Future」展覽5月8日至5月27日在新北市政府一樓大廳舉 辦，免費看展，每週一至日不間斷。展覽期間於現場尋找New Future圖卡、完成拍照任務，可當場獲摸彩資格抽商品禮券； 照片如上傳Facebook新北學Bar指定貼文，還可抽iPa d mini、無線藍牙耳機及虛擬實境眼鏡等。國中會考後， 歡迎家長帶著孩子一起看展並討論未來，相信「只要擺對位置， 每個孩子都是天才」。