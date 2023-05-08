全國首創「新未來式 New Future」5月8日開展　免費還可抽大獎

新北市教育局今(8)日在市府一樓大廳舉辦「新未來式New Future」主題展開幕儀式，劉和然副市長與多家廠商及技高與科大夥伴一起開展，啟動未來。這次展覽以「新北市X立足在地」、「新未來X共創永續」和「新技職X邁向頂尖」三大主題規劃，展現新北市12所技職學校共21個加速器計畫成果，劉副市長也號召大家踴躍看展，一起啟動未來。
展覽展區空間規劃以書本展開為空間焦點意象，以「讓業界成為教室的延伸，改變技職教育的課堂風景」為概念，規劃NewLocal、NewFuture、NewVocation三大面向，結合多元課表、各項與技職相關連之象徵性物件如鈑金、餐飲器具等，呈現技職教育充滿開創與可能性的特質，並由大廳中央出發延伸至東、西兩側空間，透過不同曲折、材質結構、大小面狀以及教學元素，創造出技職教育豐富多元的面向，營造出未來趨勢穿梭在各種不同技職教育方案間的觀展氛圍。
副市長劉和然指出，新北市獨創教育創新加速器計畫，引入美國矽谷企業加速器精神，三年內補助近億元經費支持學校以「跨國」、「跨學制」、「跨領域」發展未來創新方案。新北市更透過全國唯一「新北NO.1技職6.0」技職教育政策白皮書及4年8億翻倍經費挹注，持續以前瞻未來的教育思維，務實致用的態度，讓每一個孩子都能找到對的位置，適性發展，培養世界頂尖人才。
在「立足在地」展區可以看到，與瑞芳區公所及熊米屋愛心烘焙坊共同推出當地特色伴手禮「礦金餅」的穀保家商，校長嚴英哲表示學校餐飲科除以傳統餐飲技術為主，更以創新研發糕餅聞名，其特色在於透過尋找與發掘新北在地文化與特色，來作為糕點創新的基礎。開幕儀式的體驗，是以「點石成金」為概念，在傳統文化和現代科技的交匯之處，加入創意的巧思尋找傳統與現代的平衡點，創造出新的價值和應用。
位在「邁向頂尖」主題，以培育汽車產業頂尖技術人才為宗旨的泰山高中，校長孔令文表示，學校汽車科打破傳統汽車修護髒污感覺，結合業界汽車醫美概念呈現汽車科的未來課程，展示物件是「汽車葉子板」，讓民眾認識汽車板金烤漆維修工序，並透過整合多元技能，滿足未來多樣化的市場需求人才。在體驗科技包膜的過程中，了解汽車包膜是一種汽車醫美技術，透過特殊的包膜材料，可以達到保護車身、美化外觀、增加車身質感等多種效果。
教育局補充，「新未來式 New Future」展覽5月8日至5月27日在新北市政府一樓大廳舉辦，免費看展，每週一至日不間斷。展覽期間於現場尋找New Future圖卡、完成拍照任務，可當場獲摸彩資格抽商品禮券；照片如上傳Facebook新北學Bar指定貼文，還可抽iPad mini、無線藍牙耳機及虛擬實境眼鏡等。國中會考後，歡迎家長帶著孩子一起看展並討論未來，相信「只要擺對位置，每個孩子都是天才」。