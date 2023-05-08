延伸閱讀: 【有片】成田機場6日怪風不只影響星宇航空 多架班機降落前均驚險萬狀

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）星宇航空因調度等問題，導致302名旅客6日晚上只能睡在東京成田機場，後續也連帶導致6日晚桃園-洛杉磯航班取消。星宇航空7日表示，會全面檢討，制定未來應對措施。

民航局8日告訴媒體，有關星宇航空東京航班及旅客滯留事件，民航局已要求星宇航空說明，包括飛安面的各項航務問題、機務問題、機組員飛時是否符合規定，以及營運面航班延誤、取消衍生各項問題，都為釐清重點。

民航局指出，航班延誤、取消損及旅客權益部分，民航局除要求星宇航空具體說明，並已要求立即檢討、改善。

民航局強調，相關作業自事發當天即已展開，各項程序目前仍進行中。

星宇航空昨(7日) 調度出現一連串的問題，導致302名旅客6日晚上只能睡在東京成田機場，直到7日才能陸續返台。

媒體報導，民航局已經展開調查，星宇航空董事長張國煒帶領機師飛往日本將飛機開回台灣，有無疲勞駕駛或超過值勤時間都將列入調查範圍。

星宇航空6日調度出現一連串的問題，導致302名旅客昨晚只能睡在東京成田機場，直到7日才陸續返台。

除了日本航班受到影響外，由於星宇航空旗下僅3架A350-900客機，原訂昨天晚上返台後就接續飛桃園-洛杉磯航線，但也因2架客機卡在日本，1架還在空中，導致昨晚JX002台北-洛杉磯航班及7日JX001自洛杉磯返台航班延誤。

中央社7日報導，星宇航空發布聲明表示，星宇航空6日JX002台北-洛杉磯航班及7日JX001自洛杉磯返台航班，都受到6日A350航機滯留東京影響，航機無法正常調派，將延後24小時出發。

星宇航空指出，JX002班機原訂於台北時間6日晚間11時40分起飛前往洛杉磯，因宣布航班延後時，已有旅客抵達候機室等待，星宇航空地勤人員於向旅客說明情況後，依照乘客意願協助安排交通返家或入住旅館。

星宇航空表示，原訂於6日JX002和7日JX001航班將延後24小時出發。JX002調整至7日台北時間11時40分起飛，JX001則改為8日洛杉磯時間凌晨0時50分起飛。

星宇航空說，原JX002的乘客人數為152人，JX001的乘客人數是262人，星宇航空已通知旅客有關航班時間的更改。

星宇航空表示，對於航班延誤深感抱歉，不僅對先前造成的班機誤點感到歉意，也為連帶影響台北-洛杉磯航班造成的影響深表歉意。

星宇航空指出，這次疏失對乘客造成諸多不便，星宇航空承諾將進行全面檢討，並制定未來的應對措施，以確保不會再發生此類事件。

桃園空服員職業工會發聲明

針對星宇航空因調度等問題，導致302名旅客在東京成田機場過夜。桃園空服員職業工會7日發表聲明指出，空服員和旅客都是受害者，盼民眾勿遷怒，並呼籲星宇應給予當班機組員合理補償。

桃園市空服員職業工會針對星宇航班嚴重延誤事件發布聲明，強調星宇航空錯誤決策，空服員和旅客一樣都是受害者。

星宇航空因調度等問題，導致302名旅客6日晚上只能睡在東京成田機場。

星宇原本規劃JX800降落成田後，將改為JX801返台，但由於天氣因素等，星宇昨天宣布JX801取消，原訂旅客將安排搭乘JX803返台，但後續因為行政程序太長等原因，班機不斷延遲，旅客雖然已經登機，又因機組員超時工作必須緊急更換機組員，無法起飛。

工會聲明指出，根據報導，有旅客盼能趁早起飛時，又被告知，因機組員超時問題，還不能起飛，因此有情緒過大的旅客對空服員咆哮。

工會盼社會大眾可以理解，機組員所負工作是維護飛航安全，但航機和人力調度等決策，並非一線的基層員工可以決定；呼籲星宇航空董事長張國煒不只要向旅客道歉，也應該向員工道歉，並給予當班機組員合理的補償。

工會強調，不只勞動基準法有單日工作時間上限，航空器飛航作業管理規則也對飛行員和空服員的飛航執勤時間有規範明確上限，目的在於確保機組人員不過勞，維持足夠的專注力，維護從起飛、航程途中、到降落全程都飛航安全，避免超時過勞才是機組人員應有的工作紀律，保護自己，也保護他人。

工會提到，照常理而言，勞動法和民航法所規範的時間上限，都應該是航空公司可以事前預判的，而且以JX801和JX803延誤事件來看，機組員當日來回的東京航班本就有較高的超時風險，星宇航空做出併機決策時，便應及早作好人力調度並和旅客溝通，而非到最後一刻才變成空服員來承受旅客的怒氣，和旅客一起滯留機上的機組人員，和旅客一樣都是星宇航空調度決策下的受害者。

工會另外提到，近日屢屢收到星宇航空空服員的申訴，因航班恢復迅速，不只飛機接飛的密度變緊，空服員排班的密度也變高，疲勞程度不停增加，東京航班、曼谷航班等區域線也都有瀕臨違法邊緣的風險，這些問題都極需要儘速改善。

台灣星宇航班延誤事件、乘客與組員都是受害者 民航局要求公司說明

【有片】成田機場6日怪風不只影響星宇航空 多架班機降落前均驚險萬狀