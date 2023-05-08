擬放寬日本草莓農藥殘留標準！ 草莓農、國民黨批蔡政府雙標、罔顧台灣人健康

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）日本草莓農藥殘留屢違規，在日本交流協會要求開放農藥「氟尼胺」、「克凡派」後，食藥署擬預告開放殘留量，罔顧國人食安和草莓農權益。國民黨團今(8)上午召開記者會呼籲食藥署懸崖勒馬，馬上停止相關程序，並加強邊境檢驗。

根據國民黨團查閱食藥署邊境檢驗結果，2022年1至4月共查獲34批，共5,665.15公斤日本草莓農藥超標，今年2023年1至5月為止，也查獲24批，共4,662.26公斤農藥超標。其中檢出超標的農藥包括：氟尼胺、克凡派、賽果培、派滅淨、賽安勃、賜派滅、福拉比、Pyflubumide，共8種，有些甚至超標達11倍之多。

有鑒於此，黨團今召開記者會，並邀請苗栗縣大湖鄉農會理事長、總幹事和青農等人與會，對蔡政府提出最嚴正的抗議，總召曾銘宗表示，根據現行規定，「氟尼胺」、「克凡派」是不得檢出，而且國內草莓農都禁止使用，但食藥署竟然開放日本含有這兩項農藥的草莓進口，網友在PTT一片撻伐聲，「難道台灣人命不值錢嗎？」

國民黨團提出3點疑問，要請教蔡英文總統、行政院長陳建仁、衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲：

為何要放寬農藥殘留標準？是日本政府施壓？還是蔡政府主動迎合示好？ 近期驗出多起超標案例，蔡政府竟然要放寬農藥殘留標準，置消費者健康權益於何地？ 蔡政府體貼日本農民，卻不照顧國內農民基本權益，政府對不起辛苦的農民！

書記長謝衣鳯表示，根據我國訂定進口農產品農藥殘留量標準，是食藥署每年受理國外業者，進口農產品農藥殘留申請案，審查資料包括毒理、農藥使用方法及殘留消退試驗等資料，因涉及農業操作及殘留安全評估之專業，需委託專業機關進行審查，以建立食品中殘留農藥容許量之合理管理規範。

謝衣鳯指出，舉例來說，台灣葡萄的催芽劑使用2-氯乙醇，這是有毒的，也是早期普遍性用藥，農改所稱不會殘留在果實上，但在食安會議中，食藥署多次要求不得使用，即便農改所提出相關試驗報告、容許量結果，食藥署堅持不得使用。但是為何到了今天，日本要求「氟尼胺」、「克凡派」兩項使用在草莓的農藥容許量放寬，立刻要求農業藥物毒物實驗所進行實驗，並自行通過克凡派、氟尼胺許可量？

首席副書記長林思銘表示，7年來，蔡政府慣用「掩耳盜鈴」的招數，假裝天下太平、歲月靜好，民進黨沒有做不到，只有想不到的事。當農委會主委陳吉仲還是陳教授的時候，他說：「農產品重金屬污染與農藥殘留是民眾最在乎的食安問題。」陳教授還說：「國內農產品可以從源頭解決，而進口農產品則應該提高邊境檢驗數量，有效嚇止不法廠商的投機心理。」

林思銘請問陳吉仲主委，為什麼陳教授說民眾最在乎的「農藥殘留」，到了陳主委時期，就不用在乎了？所謂的「提高邊境檢驗數量」，不但沒有實現，因檢出率太高，食藥署竟然預告要放寬農藥殘留標準，難道，台灣人的命都不是命？

苗栗縣大湖區農會總幹事徐欽志、推廣股股長胡智郎說，政府一直在推廣友善栽培、有機栽培，而苗栗縣轄內的草莓農，包括青農在內，用盡全力使用無毒栽培方式種植草莓。食藥署要開放「氟尼胺」、「克凡派」，這和政府近年積極推動友善栽培的做法，完全背道而馳

他們強調，一旦放寬日本含有「氟尼胺」、「克凡派」農藥進口，萬一國人食用日本草莓出現問題，相信連國產草莓勢必會遭到池魚之殃，無人敢食用。