Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

擬放寬日本草莓農藥殘留標準！ 草莓農、國民黨批蔡政府雙標、罔顧台灣人健康

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/08 16:04
日本草莓農藥屢違規，食藥署擬預告開放殘留量。國 民黨立法院黨團總召曾銘宗（左2）、書記長謝衣(鳳) （右2）、首席副書記長林思銘（左1...

國民黨團批放寬日本草莓農藥殘留標準（1）

日本草莓農藥屢違規，食藥署擬預告開放殘留量。國 民黨立法院黨團總召曾銘宗（左2）、書記長謝衣(鳳) （右2）、首席副書記長林思銘（左1... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）日本草莓農藥殘留屢違規，在日本交流協會要求開放農藥「氟尼胺」、「克凡派」後，食藥署擬預告開放殘留量，罔顧國人食安和草莓農權益。國民黨團今(8)上午召開記者會呼籲食藥署懸崖勒馬，馬上停止相關程序，並加強邊境檢驗。

根據國民黨團查閱食藥署邊境檢驗結果，2022年1至4月共查獲34批，共5,665.15公斤日本草莓農藥超標，今年2023年1至5月為止，也查獲24批，共4,662.26公斤農藥超標。其中檢出超標的農藥包括：氟尼胺、克凡派、賽果培、派滅淨、賽安勃、賜派滅、福拉比、Pyflubumide，共8種，有些甚至超標達11倍之多。

有鑒於此，黨團今召開記者會，並邀請苗栗縣大湖鄉農會理事長、總幹事和青農等人與會，對蔡政府提出最嚴正的抗議，總召曾銘宗表示，根據現行規定，「氟尼胺」、「克凡派」是不得檢出，而且國內草莓農都禁止使用，但食藥署竟然開放日本含有這兩項農藥的草莓進口，網友在PTT一片撻伐聲，「難道台灣人命不值錢嗎？」

國民黨團提出3點疑問，要請教蔡英文總統、行政院長陳建仁、衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲：

  1. 為何要放寬農藥殘留標準？是日本政府施壓？還是蔡政府主動迎合示好？
  2. 近期驗出多起超標案例，蔡政府竟然要放寬農藥殘留標準，置消費者健康權益於何地？
  3. 蔡政府體貼日本農民，卻不照顧國內農民基本權益，政府對不起辛苦的農民！

書記長謝衣鳯表示，根據我國訂定進口農產品農藥殘留量標準，是食藥署每年受理國外業者，進口農產品農藥殘留申請案，審查資料包括毒理、農藥使用方法及殘留消退試驗等資料，因涉及農業操作及殘留安全評估之專業，需委託專業機關進行審查，以建立食品中殘留農藥容許量之合理管理規範。

謝衣鳯指出，舉例來說，台灣葡萄的催芽劑使用2-氯乙醇，這是有毒的，也是早期普遍性用藥，農改所稱不會殘留在果實上，但在食安會議中，食藥署多次要求不得使用，即便農改所提出相關試驗報告、容許量結果，食藥署堅持不得使用。但是為何到了今天，日本要求「氟尼胺」、「克凡派」兩項使用在草莓的農藥容許量放寬，立刻要求農業藥物毒物實驗所進行實驗，並自行通過克凡派、氟尼胺許可量？

首席副書記長林思銘表示，7年來，蔡政府慣用「掩耳盜鈴」的招數，假裝天下太平、歲月靜好，民進黨沒有做不到，只有想不到的事。當農委會主委陳吉仲還是陳教授的時候，他說：「農產品重金屬污染與農藥殘留是民眾最在乎的食安問題。」陳教授還說：「國內農產品可以從源頭解決，而進口農產品則應該提高邊境檢驗數量，有效嚇止不法廠商的投機心理。」

林思銘請問陳吉仲主委，為什麼陳教授說民眾最在乎的「農藥殘留」，到了陳主委時期，就不用在乎了？所謂的「提高邊境檢驗數量」，不但沒有實現，因檢出率太高，食藥署竟然預告要放寬農藥殘留標準，難道，台灣人的命都不是命？

苗栗縣大湖區農會總幹事徐欽志、推廣股股長胡智郎說，政府一直在推廣友善栽培、有機栽培，而苗栗縣轄內的草莓農，包括青農在內，用盡全力使用無毒栽培方式種植草莓。食藥署要開放「氟尼胺」、「克凡派」，這和政府近年積極推動友善栽培的做法，完全背道而馳

他們強調，一旦放寬日本含有「氟尼胺」、「克凡派」農藥進口，萬一國人食用日本草莓出現問題，相信連國產草莓勢必會遭到池魚之殃，無人敢食用。
日本草莓
大湖草莓
農藥殘留違規
食藥署

相關新聞

台灣食藥署：降膽固醇、血脂藥不純物超標 5萬顆「庇脂清」遭回收
台灣食藥署：降膽固醇、血脂藥不純物超標 5萬顆「庇脂清」遭回收
2023/05/02 17:02
好市多爆A肝莓果 台灣食藥署：已要求20個電商平台下架違規產品
好市多爆A肝莓果 台灣食藥署：已要求20個電商平台下架違規產品
2023/05/02 09:54
台灣好市多綜合維生素錠含禁用防腐劑　韓國進口女神光果凍檢出甜味劑違規
台灣好市多綜合維生素錠含禁用防腐劑　韓國進口女神光果凍檢出甜味劑違規
2023/04/18 16:26
好市多鮮橙驗出生長調節劑　日本進口烏賊檢出重金屬　台灣食藥署：全部遭邊境攔截
好市多鮮橙驗出生長調節劑　日本進口烏賊檢出重金屬　台灣食藥署：全部遭邊境攔截
2023/03/28 15:52
智利櫻桃再檢出農藥殘留 本產季累計41批不合格
智利櫻桃再檢出農藥殘留 本產季累計41批不合格
2023/03/14 19:54

更新時間 : 2023-05-08 18:00 GMT+08:00

最受歡迎

澳洲學生在台灣誤食老鼠藥中毒 台籍女性友人限制出境
澳洲學生在台灣誤食老鼠藥中毒 台籍女性友人限制出境
百年盛事英國國王查爾斯三世加冕大典 流程、創舉一次看
百年盛事英國國王查爾斯三世加冕大典 流程、創舉一次看
【龐氏騙局】台灣imB借貸平台涉吸金　主嫌四海幫成員等8人送北檢偵辦
【龐氏騙局】台灣imB借貸平台涉吸金　主嫌四海幫成員等8人送北檢偵辦
Netflix限制級韓綜探討日本AV產業　南韓知名主持人遭抵制　導演出面回應望滅火
Netflix限制級韓綜探討日本AV產業　南韓知名主持人遭抵制　導演出面回應望滅火
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列
英國查爾斯三世加冕典禮　空中分列式出動70架軍機
英國查爾斯三世加冕典禮　空中分列式出動70架軍機
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
WHO宣布COVID-19緊急狀態結束 意味什麼？
WHO宣布COVID-19緊急狀態結束 意味什麼？
〈時評〉諜對諜~2024總統大選民調　已暗示藍綠選戰困境
〈時評〉諜對諜~2024總統大選民調　已暗示藍綠選戰困境
韓團Seventeen專輯一周銷量創K-POP圈紀錄　路邊卻見一整箱專輯遭丟棄
韓團Seventeen專輯一周銷量創K-POP圈紀錄　路邊卻見一整箱專輯遭丟棄