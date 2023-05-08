延伸閱讀: 台灣星宇航班延誤事件、乘客與組員都是受害者 民航局要求公司說明

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）星宇航班延誤導致302名旅客6日晚上只能睡在東京成田機場，連帶也導致昨(7日) 晚桃園-洛杉磯航班取消。民航局今天(8日) 指出，已要求星宇航空說明，包含飛安面的航務、機務問題等4大重點。

星宇航空6日計畫降落在日本成田機場時，因怪風無法順利降落，後續又因為調度、機場宵禁等問題導致旅客被迫夜宿機場。不過，有一位日本飛機迷在YouTube上傳影片，顯示當天並非只有星宇航空受到影響，至少有10架航班都因機場的怪風搖搖晃晃、無法降落並重飛。仔細看看《Love Flight Jack》頻道這段影片，除了星宇(影片7:00-7:50) 之外，Jet Star(影片10秒-40秒處) 、樂桃(1:50-2:45)、華航(2:56-3:30) 等眾多航班，都出現機身劇烈搖晃或忽高忽低的情況，驚險萬狀，引起網友熱議。

圖為星宇航空班機 (影片來源超連結)

星宇航空因調度等問題，導致旅客6日晚夜宿東京成田機場，首批自日本返台旅客在7日下午抵達桃機，部分旅客不滿星宇未告知發生了什麼事，不過也有人認為航空公司處理得當。

6日一架星宇航空班機JX800自台飛抵日本成田機場後，將改班機號碼為JX801自日本返台，但因氣候等因素取消，星宇航空原訂讓旅客改搭JX803班機返台，但因行政程序太長、機組員超時工作、面臨成田機場宵禁時間無法起飛等因素，導致JX803班機302名旅客當天晚上只能睡在東京成田機場，星宇航空董事長張國煒也連夜搭機赴日致歉。

7日清晨星宇航空調度一架A321班機飛往東京，加上原本另一架計劃返台班機（JX801）共同接回旅客，搭乘A321班機（JX1801）班機的旅客，在下午3時40分返抵國門，機組人員表示，機上共有181名乘客及1名嬰兒，在班機降落前，地勤人員就先確認旅客下機後的應對作業及導引流程，現場也準備鳳梨酥送給每一名乘客。

搭機旅客反應兩極

乘客陳先生表示，「非常失望，以後不會再搭乘星宇」，因為先前曾搭乘過，設備較新感受良好，但「這次真的是超級糟糕」，星宇未告知乘客是天候或班機有問題，卻能發布新聞對外說明，乘客只知要和801班機合併後就沒有任何訊息，從6日起班機就不斷地延誤，「對張國煒很失望」。

帶著爸媽與妻子小孩到日本自由行的余先生說，因為是新的航空公司，所以特別帶著家人來嘗鮮，沒想到卻遇上這樣的事，機組人員完全「未告知發生了什麼事」，家人就在候機室、班機上不停等待，登機後也未主動提供餐點飲水，感覺很不好，會看星宇航空以後的表現，再決定是否搭乘。

不過乘客林先生則認為，星宇航空的表現已經不錯了，在面對問題的時候，雖然第一時間的處理有些瑕疵，但後續提供了去回機票的退費、也加開班機到日本接回旅客，張國煒還親自飛到日本向旅客說明狀況，這樣的做法很不錯，況且班機是因為天候狀況導致無法回台，也不能全怪航空公司。

在這次的星宇航空延誤事件中，成田機場為何會有宵禁受到關注。根據台灣中央社報導，日本政府國土交通省日前表示，由於地方強烈希望，所以屬於內陸機場的成田機場從1978年啟用以來，原則上將晚間11時到隔天上午6時設定為「起降限制」（宵禁）時段。

儘管成田機場有宵禁，但當地民眾長期以來仍對航機發出的噪音有意見。日本千葉日報今年2月底報導，成田機場周邊包括成田市及芝山町在內的5市町居民，認為健康受到起降航機噪音危害，2月26日組成「成田機場噪音受害訴訟團」，要求成田國際機場公司（NAA）及日本政府禁止航機夜間飛行，並要求損害賠償。

【有片】成田機場6日怪風不只影響星宇航空 多架班機降落前均驚險萬狀

台灣星宇航班延誤事件、乘客與組員都是受害者 民航局要求公司說明