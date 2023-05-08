台灣數位身分證喊卡 廠商求償5.26億元

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）數位身分證因資安等爭議而暫緩推動，廠商向政府求償新台幣5.26億元，若再加上設備等費用，高達10億元的費用恐由台灣納稅人埋單。

上報報導，2018年宣布啟動這項計畫時，內政部編列了十年48.9億元的預算，但因資安問題引發各界疑慮，前行政院長蘇貞昌於2021年1月宣布暫緩執行。

然而，標案已發包，廠商光是印製設備、場地費、空調費，就花了3.9億元，如今不堪損失，向政府求償違約金10億元，經過多次協商才降至5.26億元。3.9億元的支出，再加上內政部去年及前年為了人事運作、機器維護、空調運轉等所需經費而編列的0.67億元，共計5.24億元。

根據UDN，中央銀行所轄中央印製廠正與廠商進行違約賠償談判，經四次協調破局，第五次協調會擬於本周五（12日）召開。央行認為賠償1.9億元才合理，雙方認知差距大。國民黨立委賴士葆表示，若談判未果，恐怕總共要付出10億元的代價。他表示，前閣揆蘇貞昌與內政部長徐國勇皆已走人，政府應向國人有個交代。民眾黨主席、已登記參選2024年總統的柯文哲也直批，此事凸顯了當今政府的「無能」。

中央印製廠表示，此eID政策只是暫緩實施，內政部每年都會編列預算，讓廠商可維持設備狀況，一旦恢復推動，隨時可配合。廠商則稱仍在協商求償金額。