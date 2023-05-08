民進黨議員質詢兩岸議題　侯友宜：我反對一國兩制

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）新北市長侯友宜今天(8日) 面對民進黨籍新北市議員質詢兩岸議題時指出，「我反對一國兩制，堅持台灣自己的民主價值，往前走」。

侯友宜今天上午列席新北市議會市政總質詢議程，民進黨籍新北市議員鄭宇恩、鍾宏仁、張嘉玲、周雅玲及彭佳芸等人進行聯合質詢。

鄭宇恩質詢，侯友宜對於美國軍售台灣的看法。對此，侯友宜答詢，國家要有國防，有軍隊就要強化自我防衛能力，大家一起讓國家軍事防衛能力更強，大家一起努力，只要能對台海穩定及區域和平，都要往這個方向走。

鍾宏仁質詢，俄羅斯以承認烏東2共和國獨立而派兵維和的理由入侵烏克蘭，對岸也想拿下台灣，台灣沒有要侵略任何國家也不主動挑釁，但應做好戰備。

侯友宜答詢，沒有人願意戰爭，和平才是最佳選項，戰爭是殘酷，會導致家破人亡，因此，期待身為全球一分子，都需要相互和平對待。

根據中央社，張嘉玲以香港「一國兩制」沒多久就改變、香港區議會直選議員席次大幅縮減為例，她認為中國的「九二共識」就是「一國兩制」，質詢侯友宜支不支持「一國兩制」。

侯友宜答詢，「我反對一國兩制，堅持台灣自己的民主價值，往前走」。

張嘉玲再質詢，侯友宜對於前總統馬英九指稱台灣與大陸同屬一個中國說法的看法。對此，侯友宜答詢，他的主張是按照中華民國憲法，「中華民國是我們的國家，台灣是我們的厝(閩南語: 家) 」，這個信念永遠不會變。