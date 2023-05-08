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〈財經主筆室〉為何全台灣藥局比7-11店數還多？高齡化商機是觸媒

By 財經主筆室, 台灣英文新聞
2023/05/08 14:47
示意照為台北市信義區一間藥局, 去年疫情期間貼出唾液快篩售完公告。(中央社檔案照片)

示意照為台北市信義區一間藥局, 去年疫情期間貼出唾液快篩售完公告。(中央社檔案照片)

全台藥局已經比7-ELEVEN家數還要多？！消息傳出後著實讓民眾嚇一大跳，但若仔細觀察住家附近，除了隨處可見的便利商店外，就屬藥局、藥妝店能見度最高，藥局通路儼然成為店面新霸主，已是不爭事實，畢竟3,000億元商機的確誘人，連鎖藥局卡位戰正默默上演中。

據財政部公布資料，截至去年底為止，西藥零售、醫療耗材零售與其他藥品及醫療用品零售的家數有1萬584家，2021年底為1萬518家，2022年銷售額1,669億元，年增約7%，且營業額和家數都創下近年新高。若單純西藥零售家數7,594家，藥局家數的確比7-11的6,700多家還多。

根據調查機構Reportlinker發布的2022年全球藥品市場報告，藥品市場規模從2021年的1兆4,546億美元，2022年成長到1兆4,870億美元，年均複合成長率達9.1%，預估到2026年可望達到2兆1,351億美元。

該報告指出，除了疫情後營運恢復外，人口老化也助漲了商機，因為大多數國家正面臨人口老化，使得許多慢性病疾病如類風濕性關節炎、高血壓、糖尿病、癌症的患者群擴增，進而驅動藥品需求增加、市場增長。世界衛生組織WHO推測，到2030年，每6人中就有1人會屆齡60歲以上，老年人口數將從2020年的10億人，成長到2050年的22億人。

所以，藥局蓬勃發展跟人口老化確實有關，銀髮族除了定期拿藥外，還會添購相關的保養藥品，長照也針對輔具有所補貼。藥局也不斷進化，經營模式更為多元，包括跨足寵物健康照護、進口藥品保健食品等，藥局現代化經營方式吸引消費者的目光，而藥局也逐步邁入連鎖化趨勢。

統一集團的統一美麗事業董事長高秀玲，去年7月在一項記者會中宣布，「今年康是美(6840)的重大任務，就是規畫開出100家專業調劑藥局」，首度向外界宣布進軍藥局市場的布局和目標。據統計，康是美去年中全台只有22家「店中店」門市，目前已擴增至70多家，但距100家的目標仍有努力空間。

為什麼過去專注在美妝、生活用品的康是美，如今卻打算積極布局藥局通路？最主要就是台灣邁入高齡化社會，這場新冠疫情催生出高達千億元保健商機。食品工業發展研究所統計，去年保健食品市場規模高達1596億元，年成長5.6％，而連鎖藥局及醫材通路每年更是有高達3,000億商機，讓各大業者紛紛瞄準這塊市場。
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更新時間 : 2023-05-08 17:59 GMT+08:00

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