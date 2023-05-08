〈財經主筆室〉為何全台灣藥局比7-11店數還多？高齡化商機是觸媒

全台藥局已經比7-ELEVEN家數還要多？！消息傳出後著實讓 民眾嚇一大跳，但若仔細觀察住家附近， 除了隨處可見的便利商店外，就屬藥局、藥妝店能見度最高， 藥局通路儼然成為店面新霸主，已是不爭事實，畢竟3,000億元 商機的確誘人，連鎖藥局卡位戰正默默上演中。

據財政部公布資料，截至去年底為止，西藥零售、 醫療耗材零售與其他藥品及醫療用品零售的家數有1萬584家，2 021年底為1萬518家，2022年銷售額1,669億元， 年增約7%，且營業額和家數都創下近年新高。若單純西藥零售家數 7,594家，藥局家數的確比7-11的6,700多家還多。

根據調查機構Reportlinker發布的2022年全球藥品 市場報告，藥品市場規模從2021年的1兆4,546億美元，2 022年成長到1兆4,870億美元，年均複合成長率達9.1% ，預估到2026年可望達到2兆1,351億美元。

該報告指出，除了疫情後營運恢復外，人口老化也助漲了商機， 因為大多數國家正面臨人口老化， 使得許多慢性病疾病如類風濕性關節炎、高血壓、糖尿病、 癌症的患者群擴增，進而驅動藥品需求增加、市場增長。世界衛生組 織WHO推測，到2030年，每6人中就有1人會屆齡60歲以上 ，老年人口數將從2020年的10億人，成長到2050年的22 億人。

所以，藥局蓬勃發展跟人口老化確實有關，銀髮族除了定期拿藥外， 還會添購相關的保養藥品，長照也針對輔具有所補貼。藥局也不斷進化，經營模式更為多元，包括跨足寵物健康照護、 進口藥品保健食品等，藥局現代化經營方式吸引消費者的目光， 而藥局也逐步邁入連鎖化趨勢。

統一集團的統一美麗事業董事長高秀玲，去年7月在一項記者會中宣 布，「今年康是美(6840)的重大任務，就是規畫開出100家 專業調劑藥局」，首度向外界宣布進軍藥局市場的布局和目標。 據統計，康是美去年中全台只有22家「店中店」門市， 目前已擴增至70多家，但距100家的目標仍有努力空間。

為什麼過去專注在美妝、生活用品的康是美， 如今卻打算積極布局藥局通路？最主要就是台灣邁入高齡化社會， 這場新冠疫情催生出高達千億元保健商機。 食品工業發展研究所統計，去年保健食品市場規模高達1596億元 ，年成長5.6％，而連鎖藥局及醫材通路每年更是有高達3, 000億商機，讓各大業者紛紛瞄準這塊市場。