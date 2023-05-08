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岸田文雄主動提及歷史問題　日韓會談中就強徵勞工表達遺憾

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/08 12:34
岸田文雄（左）與尹錫悅（右）７日於首腦會談後舉行共同記者會（圖／美聯社）

岸田文雄（左）與尹錫悅（右）７日於首腦會談後舉行共同記者會（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）日本首相岸田文雄於7日訪韓，進行韓日首腦會談，岸田文雄主動於共同記者會中提及了兩國歷史問題，表示深感痛心。

7日日韓首腦會談結束後，在舉行共同記者會中，岸田文雄表示，基於尹錫悅的決心，南韓政府對今年3月6日南韓所發表的「關於強徵勞工的解決方案」做出努力，雖然許多人沒有忘記痛苦的過去，但同時也為了未來敞開心胸，讓他十分感動。

岸田文雄以個人立場說道，對於當時日本殖民時期的強徵勞工，造成許多人經歷的痛苦表達遺憾，但他也強調，他支持兩國1998年所發表的「韓日共同宣言」，繼承歷屆日本內閣對於歷史認知的立場，今後也不會動搖，在今年3月16日於日本進行首腦會談後的共同記者會，岸田文雄也曾發表過相同言論，表示日本政府將繼承「韓日共同宣言」的立場。。

1998年「韓日共同宣言」中提及，對於日本過去對韓國的殖民統治，日本會「痛徹反省及發自內心的謝罪」，韓聯社報導指出，岸田文雄此次與上次相同，並無親口提及謝罪與反省。

據韓聯社報導，今（8）日南韓總統室回應，岸田文雄似乎認為，無倫如何都需回應尹錫悅釋出善意的決定，對於提及歷史問題，完全是出自於岸田文雄本人的意願。

南韓國內部分輿論認為，岸田文雄應直接提及對於歷史問題的歉意與反省，總統室表示，尹錫悅因此曾向日方表示，請岸田文雄不要對此感到負擔。然而，岸田文雄卻主動在會談中提及，是韓方完全沒有意料到的，對於日方真誠地率先表達出真誠的立場，尹錫悅對此表達感謝。

有部分人認為，尹錫悅應該強烈地要求岸田文雄道歉及反省，總統室也回應，雖然不能百分之百滿意，但正在朝著他們所希望的方向發展。
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南韓
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強徵勞工

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更新時間 : 2023-05-08 13:52 GMT+08:00

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