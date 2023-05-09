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正能量爆發！台灣偏鄉孩子《一句好話》畫展　首次繪畫勇奪首獎發現無限潛能

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/09 08:59
「一句好話」靜思語圖文徵選作品展自即日起展至5月30日。（圖／慧治基金會）

「一句好話」靜思語圖文徵選作品展自即日起展至5月30日。（圖／慧治基金會）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)『偏鄉孩子的「一句好話」靜思語圖文徵選作品展』台北捷運中正紀念堂站「中正藝文廊」自即日起展至5月30日。

展覽開幕儀式已於5月6日舉行，包括來自北、中、南、東部偏鄉的小畫家與家長、老師、基金會董事、評審、贊助企業代表、觀禮的課後照顧班學童，以及多年前辦過畫展的公益大使舒米恩，逾60位貴賓齊聚一堂。

榮獲高年級組第一名的甘以琳，來自社團法人台灣築心全人生命教育關懷協會築苗課輔班，這次得獎是人生中第一次拿筆作畫，沒想到就得到了第一名！透過這個活動的加冕，她才知道自己有繪畫天賦，卻從來沒有發現！這讓她喜出望外，也讓她重新定位自己，只要把握機會，就能發現無限潛能！

榮獲中年級組佳作的楊淑媚，來自社團法人大中華婦幼關懷成長協會種子奇蹟課後照顧班。圖畫右邊是一家孤兒院，門口有個捐獻箱，她選的好話是《省下零用錢，可救貧窮人》，因為她心心念念都是那個孤兒院裡，有需要幫助的貧窮人，只要她有能力，即便是少少的零用錢，都可以去幫助孤兒們。這種正面的信念，讓這個孩子砥礪自己，努力成為一個有能力去幫助別人的人。

嘉義天仁扶幼社的楊社長分享有一次孩子們參加母親節感恩活動時，變得感性會去擁抱家長，感謝家長對他們的付出，其中有一位照顧孩子的阿姨，因為孩子這樣的舉動感動得都哭了，「孩子的心胸變開闊了，平常的待人處世，也比較不會斤斤計較，願意多付出。」這就是一句好話的力量！

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更新時間 : 2023-05-09 14:17 GMT+08:00

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