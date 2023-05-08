說好的大麻盛世呢？泰國大麻除罪化近一年 只肥了走私客

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）上個月台灣才舉行大麻除罪化遊行，在紛紛擾擾的爭議下，先不論合法化對大眾健康的風險，來看看泰國的例子。泰國去年將大麻合法化以後，原以為將迎來產業榮景，不料在缺乏完善法規配套的情況下，本地農民、零售業者怨聲載道，稱飯碗全被非法進口商搶走。

在衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）大力推動下，泰國於2022年6月22日將大麻從毒品管制名單除名，要將該國打造成醫療用大麻王國。然而，國會始終未能通過一項管制大麻產業的法案，導致亂象叢生，投機客全來分一杯羹。

半島電視台報導，許多不肖業者從美國走私廉價大麻，在不用課稅的情況下，以2到5倍價錢轉手賣與當地零售商。大麻新創公司老闆普拉亞（Prajya Aura-ek）抱怨，本地種植的大麻，每克約300泰銖（新台幣271元），但走私的產品卻只要150至180泰銖（新台幣135至162元）。掮客透露，是將大麻藏在家具或蔬果容器中走私入境，海關根本難以查驗。

根據泰國法律，娛樂用大麻「理論上」仍不合法，但執法鬆散，滿街都是明目張膽的大麻商家舖子。普拉亞表示，由於美國大麻的四氫大麻酚（THC）濃度較高，也就是更容易讓人「嗨起來」，顧客根本不在乎來源，只要夠嗨就好，這使得本地業者的生意更難做了。

支持大麻除罪化的泰自豪黨（Bhumjaithai）批評，是貪官汙吏太多，未善盡職責取締非法進口，才導致市面上充斥外國便宜大麻。根據泰國商務部，去年大麻產業對經濟帶來了400億泰銖（新台幣360元）收益，但該黨議員Supachai Jaisamutr稱，實際收益上看數千億泰銖之譜。

一名斥資投入大麻栽種技術的商賈表示嘆，政府原意是為了提振本地經濟，但貪腐、裙帶關係阻礙了產業的健康發展，就算有取締行動，也多是拿底層的小魚開刀，輕縱扭曲市場的外資大魚，不過又是一幅貪婪者爭搶的畫面。



泰國大麻農民（圖／美聯社）