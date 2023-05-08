攜手醫療機構實踐永續　TAISE與亞東醫院簽署倡議

持續攜手各醫療機構重視健康永續，採取行動實踐永續藍圖，台灣永續能源研究基金會（TAISE）5月5日與亞東醫院簽署「醫院永續發展倡議書」，醫院承諾健全機構治理、發揮社會影響力，並落實環境永續，至少在2050年前達成碳中和目標。

展現對永續發展倡議的重視，亞東醫院由院長邱冠明率領各副院長與一、二級主管超過百人參與，共同見證簽約歷史時刻。TAISE董事長簡又新大使肯定，亞東醫院貫徹集團對永續的重視，設立永續發展小組，定期檢視各項永續發展項目的執行情形並改善，因應氣候變遷也推動各項能源管理與減碳減廢作為，並透過永續報告書與各利害關係人溝通，落實永續發展的決心令人敬佩。

亞東醫院去年參與台灣企業永續獎(TCSA)，獲選百大典範企業、以及報告書白金榮耀；而醫院推動包括防疫、社區智慧照顧與長照等方案，也贏得台灣永續行動獎(TSAA)一金二銅佳績。

邱冠明表示，氣候變遷帶來地球龐大的壓力，反省醫院本身運作，光是每年用電就很驚人，任何電價波動，對於醫院都是很大的負擔。而在能源管理以外，如何打造友善職場，鼓勵不同角色能互相支援、在醫療專業上不斷突破創新，滿足民眾需求，扮演好社區守護者的角色，也是醫院永續很重要的任務。期待從簽署倡議開始，重新檢討所有作業流程，銜接國際理想，為下一代留下更好的地球。

簽署儀式上，簡又新也應醫院邀請分享「醫院永續發展的挑戰與機會」。他提到，統計各醫院的溫室氣體總排放量佔全台總量4.6%，其中光以用電來說，更領先交通運輸業，居所有非生產部門第一位。因應極端氣候等威脅帶來更大的環境健康議題，同時回應政府2050淨零目標，各醫院都要更奮力由自身開始減碳。

至於實際對策上，國際組織已經提出醫院減碳的策略，特別強調領導階層的決心，鼓勵各醫院從承諾開始，擬訂計畫並逐步推展執行、定期公開發表，並與合作夥伴同行。TAISE也將持續攜手與各醫療機構合作，協助整體醫療體系綠色轉型，進一步守護人民健康。

深化所有科室人員健康永續意識，除了簽署儀式現場，亞東醫院還透過直播鼓勵更多醫事人員線上學習，統計吸引實體與線上超過180人參與。至於TAISE方面，包括社會影響力中心秘書長陳永仁、副執行長王彬墀等人也一同與會。

TAISE董事長簡又新大使(中)與亞東醫院院長邱冠明(左3)和副院長群合影。（照片由TAISE提供）

亞東醫院院長邱冠明(左)與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使共同簽署醫院永續發展倡議。（照片由TAISE提供）