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虛驚一場！ 醫曝新北民眾食好市多莓果染A肝 羅一鈞：檢驗陰性 非A肝

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/08 11:20
好市多「科克蘭冷凍三種綜合莓」日前遭驗出Ａ型肝炎病毒。（食藥署提供）  

好市多「科克蘭冷凍三種綜合莓」日前遭驗出Ａ型肝炎病毒。（食藥署提供）  

更新時間：11:20

首發時間：10:50

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）名醫蘇一峰昨表示，一名曾食用好市多莓果的網友5月初去驗A肝發現陽性，對此，疾管署發言人羅一鈞於今（8）日上午11時07分澄清，這名疑似案例的檢驗結果於今日出爐，證實為A肝IgM陰性，但為慎重起見，新北衛生局已針對3名亦曾食用該莓果之家人採檢送驗A肝，預計今日稍晚會有檢驗結果。

羅一鈞首先澄清，有關媒體報導新北疑似A肝通報個案，實際係40多歲女性，並非媒體所指年輕男性。

羅解釋，這名個案曾於3月食用好市多科克蘭綜合莓果，亦有B肝帶原，近期曾有肝功能檢驗異常，5月1日接獲好市多電話及簡訊通知後，5月2日自費檢驗A肝抗體陽性，但因其檢驗之單位非疾管署認可A肝檢驗機構，經衛生局將檢體送交本署之認可實驗室複驗，今日檢驗結果出爐為A肝IgM陰性，暫排除急性A型肝炎。

不過，為慎重起見，衛生局將再採集個案血清檢體送疾管署昆陽實驗室檢驗，另衛生局亦於昨（7）日針對3名亦曾食用該莓果之家人採檢送驗A肝，預計今日稍晚會有檢驗結果。另一方面，食藥署與衛生局亦將至個案家訪，取回食餘莓果，以利後續若有個案確診時調查之需。

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）好市多A肝莓果事件延燒？醫師蘇一峰表示，有一名曾買過好市多莓果的網友，3月中健檢肝功能異常，5月初檢驗了A肝是陽性。對此，新北市衛生局表示，已接獲通報待實驗室檢驗結果後進行疫調，以釐清因果關係。

衛生福利部食品藥物管理署日前公布，好市多公司分別於3月27日及4月11日，申請報驗「智利KIRKLAND SIGNATURE 科克蘭冷凍三種綜合莓(規格：1.81 kg/包)」，以及「美國KIRKLAND SIGNATURE 科克蘭冷凍藍莓(規格：2.27 kg/包)」各1批，上述產品分別於4月10日及112年5月1日晚間檢出A肝病毒陽性評定不合格。

由於美國食品暨藥物管理局（FDA）早在今年3月就曾針對冷凍莓果發出通報，外界質疑好市多應該知情，卻持續販售。當時好市多解釋，今年3月美國FDA所檢出的#904984科克蘭冷凍有機草莓（產地：墨西哥）與此事件商品#1010598科克蘭冷凍3種綜合莓（產地：智利）有效日期為2023.9.19的商品，是不同的產品，台灣好市多並沒有進口今年3月美國FDA所檢出的商品。

好市多強調，冷凍3種綜合莓等產品已經進口多年，直到今年3月前，沒有民眾因食為此染A肝，請消費者不要恐慌。

「今年3月以前，國內沒有因相關產品感染A肝的確診病例...」好市多這句話言猶在耳，但是真的沒有人感染？還是沒有人去檢驗？

台北市聯醫胸腔科醫師蘇一峰昨（8）日在臉書（Facebook）發文質疑，好市多說3月前沒有人被感染，真的嗎？他表示，有名年輕男性的網友帶來訊息分享：「3月健檢發現肝功能異常，4月底暴增到560（正常人是40以下），後來看了新聞想起來有買好市多的莓果，5月初去驗A肝發現陽性，而檢驗診所已於上週五通報新北市衛生局。」

對此，新北市衛生局今天證實已接獲通報，因個案是B肝患者，持續有追蹤肝指數，目前已採檢送實驗室檢驗以確定是否罹A肝，若確定罹A肝後，衛生局將進行疫調，以釐清因果關係。
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