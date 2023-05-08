台灣拖鞋蘭育種軟實力！國際行銷32國　王者風範仙履蘭特展5/11台中登場

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）時值春暖百花開季節，為攜伴賞仙履蘭綻放時節。農糧署今(8)日表示，仙履蘭株形娟秀，花型、花色變化多端，極具主題性， 是花藝設計界LV，為花藝設計或組合盆栽素材新選擇，5月11日起「王者風範-仙履蘭特展」將於台中自然科學博物 館舉辦，除展具王者風範之仙履蘭原種「 洛斯仙履蘭」外，同時有2場專題演講及得獎花介紹。

農糧署說明，拖鞋蘭亦稱仙履蘭，為蘭科杓蘭亞科植物， 包含巴菲爾蘭屬、佛拉蜜鞋蘭屬、喜普鞋蘭屬、 墨西哥鞋蘭屬及新月鞋蘭屬等5個屬， 其中市場較常見為巴菲爾蘭屬、佛拉蜜鞋蘭屬。 因原產地分布極廣闊，使得仙履蘭各品種間的花器型態差異極大， 如「洛斯仙履蘭」姿態挺拔、花序壯麗，深具王者風範，素有「 仙履蘭之王」之美譽；「桑德仙履蘭」花瓣呈飄帶狀，美麗飄逸， 彷彿少女長髮，便有「仙履蘭之后」之美稱；「墨西哥仙履蘭」 為仙履蘭最小花朵，宛如可愛小白兔， 讓國內業者選育出各式各樣變化多端的新奇仙履蘭。

農糧署強調，仙履蘭列為瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（ Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES）列管之瀕臨絕種植物之一， 禁止國際間商業性貿易行為， 惟有經人工繁殖栽培之仙履蘭才能進行商業交易。 農委會為兼顧保育及利用生物資源與因應產業發展，經訂定「 人工培植拖鞋蘭證明文件申請須知」， 並取得CITES秘書處認可，據以輔導人工培植仙履蘭場， 正式開啟台灣人工培植拖鞋蘭的種苗產業外銷管道。

經農委會輔導登記有案之拖鞋蘭人工培植場共計19家， 登記之人工培植種苗約3百多萬株， 每年約有3百餘件申請人工培植證明文件，主要輸往日本、美國、 香港及加拿大等32個國家，向國際行銷拓展台灣仙履蘭之美，呈現我國仙履蘭育種軟實力， 現值仙履蘭開花季節，歡迎大家多多採購，應用於日常生活， 美化辦公場域及居家布置。「王者風範-仙履蘭特展」將自5月11日至14日在台中自然科學博物 館舉辦，同時有2場專題演講及得獎花介紹， 歡迎國人前往觀賞共襄盛舉。

仙履蘭小白兔-墨西哥仙履蘭。（照片由農糧署提供）