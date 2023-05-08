台灣拖鞋蘭育種軟實力！國際行銷32國　王者風範仙履蘭特展5/11台中登場

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）時值春暖百花開季節，為攜伴賞仙履蘭綻放時節。農糧署今(8)日表示，仙履蘭株形娟秀，花型、花色變化多端，極具主題性，是花藝設計界LV，為花藝設計或組合盆栽素材新選擇，5月11日起「王者風範-仙履蘭特展」將於台中自然科學博物館舉辦，除展具王者風範之仙履蘭原種「洛斯仙履蘭」外，同時有2場專題演講及得獎花介紹。
農糧署說明，拖鞋蘭亦稱仙履蘭，為蘭科杓蘭亞科植物，包含巴菲爾蘭屬、佛拉蜜鞋蘭屬、喜普鞋蘭屬、墨西哥鞋蘭屬及新月鞋蘭屬等5個屬，其中市場較常見為巴菲爾蘭屬、佛拉蜜鞋蘭屬。因原產地分布極廣闊，使得仙履蘭各品種間的花器型態差異極大，如「洛斯仙履蘭」姿態挺拔、花序壯麗，深具王者風範，素有「仙履蘭之王」之美譽；「桑德仙履蘭」花瓣呈飄帶狀，美麗飄逸，彷彿少女長髮，便有「仙履蘭之后」之美稱；「墨西哥仙履蘭」為仙履蘭最小花朵，宛如可愛小白兔，讓國內業者選育出各式各樣變化多端的新奇仙履蘭。
農糧署強調，仙履蘭列為瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES）列管之瀕臨絕種植物之一，禁止國際間商業性貿易行為，惟有經人工繁殖栽培之仙履蘭才能進行商業交易。農委會為兼顧保育及利用生物資源與因應產業發展，經訂定「人工培植拖鞋蘭證明文件申請須知」，並取得CITES秘書處認可，據以輔導人工培植仙履蘭場，正式開啟台灣人工培植拖鞋蘭的種苗產業外銷管道。
經農委會輔導登記有案之拖鞋蘭人工培植場共計19家，登記之人工培植種苗約3百多萬株，每年約有3百餘件申請人工培植證明文件，主要輸往日本、美國、香港及加拿大等32個國家，向國際行銷拓展台灣仙履蘭之美，呈現我國仙履蘭育種軟實力，現值仙履蘭開花季節，歡迎大家多多採購，應用於日常生活，美化辦公場域及居家布置。「王者風範-仙履蘭特展」將自5月11日至14日在台中自然科學博物館舉辦，同時有2場專題演講及得獎花介紹，歡迎國人前往觀賞共襄盛舉。
仙履蘭小白兔-墨西哥仙履蘭。（照片由農糧署提供）