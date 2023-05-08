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柯文哲8日上午登記2024台灣總統初選！談「藍白合」：不該流於密室政治 應是理念價值結合

談到「數位身分證」政策將喊卡，逾十億元費用恐將由全民埋單？柯文哲表示，數位身分證推行是符合世界潮流，「只不過我們是花10億元，見證當前政府的無能。」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/08 10:05
台灣民眾黨總統、區域立委提名領表登記8日截止， 黨主席柯文哲（中）8日上午親自到民眾黨中央黨部 登記參選總統。右為前台北市副市長黃珊珊...

柯文哲登記黨內總統初選

台灣民眾黨總統、區域立委提名領表登記8日截止， 黨主席柯文哲（中）8日上午親自到民眾黨中央黨部 登記參選總統。右為前台北市副市長黃珊珊... (來源 中央社)

更新時間：11:45

首發時間：10:05

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）台灣民眾黨主席柯文哲今（8）日上午9時30分親赴中央黨部登記參選總統，由前台北市副市長黃珊珊、黨秘書長周台竹等人陪同，並預計20日舉辦總統政見記者會，這也意味著外界原本期盼的「藍白合」正式宣告破局？

民眾黨主席柯文哲結束黨內登記參選手續後接受媒體聯訪，針對「藍白合」破局一說，柯文哲表示，藍白合重要的是理念價值結合，不該淪於權力分配，坦白講到現在為止，他看不到有在講這概念的人，有沒有考慮到彼此是否可以合作，「若是理念價值不相容，那這要怎麼合作？」

柯文哲表示，政治固然有世俗一面，但也有理想一面，他們會團結一切可團結力量，但不該流於密室政治的權力分配，否則老百姓不會支持。

談到賴清德擔任行政院院長時推行的「數位身分證」政策將喊卡，導致總計逾十億元費用恐將由全民埋單？柯文哲表示，政治核心是執行力，數位身分證推行是符合世界潮流，在疫情期間，13億人口的印度都開始推數位身分證，國家數位化是應該走的方向，「只不過我們是花10億元，見證當前政府的無能。」

民眾黨從4月27日到5月8日展開總統、區域立委領表登記。柯辦發言人陳智菡2日前往民眾黨部領表，並繳交5萬元領表費用。陳智菡當時透露柯文哲將於20日舉行記者會闡述政見與競選理念，主題包含共榮社會、聯合政府、台灣自主架構。

至於政見記者會地點，陳智菡則賣個關子，請大家拭目以待，她表示，將結合柯文哲從政經歷與醫師背景，是個對台灣有意義的地方。

民眾黨將於17日正式公告民眾黨總統提名人，若屆時黨內僅柯文哲一人登記，便無初選民調問題，將正式公布柯文哲為民眾黨提名的總統人選。
柯文哲
民眾黨
2024總統大選

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