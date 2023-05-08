【紓壓必看】捷克塗鴉先驅Jan Kalab台北個展　繪畫成參禪專注當下回歸寧靜

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)捷克藝術家Jan Kalab《藍色地平線上》（Blue Horizon）個展於台北Bluerider Art登場。

捷克塗鴉先驅Kalab創作近30年，曾代表捷克在上海世界博覽會捷克館展出，作品收藏於捷克和斯洛伐克國家博物館、巴西國家藝術博物館、中國德基美術館、韓國烏山美術館，更獲DIOR、Tiffany等國際精品及眾多私人收藏。

《藍色地平線上》象徵那海天交界最初與最後的一線「曙暮光」，在藍色漸變的地平線上，抒發藝術家專注創作的當下，逐漸成為一種東方式禪學的內在寧靜，「我真正想成就的藝術是把複雜的內容以一個很簡單的形式呈現，不是在講述一個故事，更像是在表達一種情感，或是無意識的喚醒一些記憶。」

此次展出系列新作，專注於讓繪畫中的動態形狀平靜下來回歸到最簡單的狀態，畫面中的主色表現對色彩最為純粹的迷戀，作品《Vibrating Turquoise Square》基於創造顏色條紋漸變的視覺效果，和通過將剪影後退到深色調中，創造深邃的透視；《Carbunculus Bulla》（拉丁語，意指藍色氣泡）是「漸變透視」的 3D 版，有如水母形狀的懸浮裝置，由 13 個鋁製橢圓組成，在每一層改變色調和形狀，形成如同水下氣泡的空心物體。

Bluerider Art為Kalab亞洲首間代理畫廊，於2018年舉辦藝術家《圓的進化》（Concentration）亞洲首個展。

展覽資訊

展期：2023.3.11-2023.5.28

地點：Bluerider ART 台北．敦仁（台北市大安區大安路一段 101 巷 10 號 1F）

時間：週二至週日 10am - 7pm



Vibrating Turquoise Square（左）



Carbunculus Bulla

以上圖片由畫廊提供