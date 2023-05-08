Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

【紓壓必看】捷克塗鴉先驅Jan Kalab台北個展　繪畫成參禪專注當下回歸寧靜

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/08 11:04
捷克藝術家Jan Kalab《藍色地平線上》個展於Bluerider Art登場。（圖/畫廊提供）

捷克藝術家Jan Kalab《藍色地平線上》個展於Bluerider Art登場。（圖/畫廊提供）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)捷克藝術家Jan Kalab《藍色地平線上》（Blue Horizon）個展於台北Bluerider Art登場。

捷克塗鴉先驅Kalab創作近30年，曾代表捷克在上海世界博覽會捷克館展出，作品收藏於捷克和斯洛伐克國家博物館、巴西國家藝術博物館、中國德基美術館、韓國烏山美術館，更獲DIOR、Tiffany等國際精品及眾多私人收藏。

《藍色地平線上》象徵那海天交界最初與最後的一線「曙暮光」，在藍色漸變的地平線上，抒發藝術家專注創作的當下，逐漸成為一種東方式禪學的內在寧靜，「我真正想成就的藝術是把複雜的內容以一個很簡單的形式呈現，不是在講述一個故事，更像是在表達一種情感，或是無意識的喚醒一些記憶。」

此次展出系列新作，專注於讓繪畫中的動態形狀平靜下來回歸到最簡單的狀態，畫面中的主色表現對色彩最為純粹的迷戀，作品《Vibrating Turquoise Square》基於創造顏色條紋漸變的視覺效果，和通過將剪影後退到深色調中，創造深邃的透視；《Carbunculus Bulla》（拉丁語，意指藍色氣泡）是「漸變透視」的 3D 版，有如水母形狀的懸浮裝置，由 13 個鋁製橢圓組成，在每一層改變色調和形狀，形成如同水下氣泡的空心物體。

Bluerider Art為Kalab亞洲首間代理畫廊，於2018年舉辦藝術家《圓的進化》（Concentration）亞洲首個展。

展覽資訊

展期：2023.3.11-2023.5.28
地點：Bluerider ART 台北．敦仁（台北市大安區大安路一段 101 巷 10 號 1F）
時間：週二至週日 10am - 7pm

【紓壓必看】捷克塗鴉先驅Jan Kalab台北個展　繪畫成參禪專注當下回歸寧靜
Vibrating Turquoise Square（左）

【紓壓必看】捷克塗鴉先驅Jan Kalab台北個展　繪畫成參禪專注當下回歸寧靜
Carbunculus Bulla

以上圖片由畫廊提供
Jan Kalab
捷克藝術家
Bluerider Art
文化
藝術
生活
展覽
東方禪學

相關新聞

【夜貓注意】首屆夜台北國際藝博會展至凌晨　潮流黑席捲信義區亮點展品在這！
【夜貓注意】首屆夜台北國際藝博會展至凌晨　潮流黑席捲信義區亮點展品在這！
2023/05/05 17:47
蘇富比推必追新星！美國藝術家Joel Mesler台灣首展快閃象山　40歲重拾畫筆面對創傷自我療癒
蘇富比推必追新星！美國藝術家Joel Mesler台灣首展快閃象山　40歲重拾畫筆面對創傷自我療癒
2023/05/05 16:13
南韓學生看展 數百萬「香蕉」藝術品吞下肚 「因為餓了」
南韓學生看展 數百萬「香蕉」藝術品吞下肚 「因為餓了」
2023/05/04 11:40
朴恩斌榮獲百想藝術大賞感動落淚　遭評論家批「哭哭啼啼不成熟、學學宋慧喬」
朴恩斌榮獲百想藝術大賞感動落淚　遭評論家批「哭哭啼啼不成熟、學學宋慧喬」
2023/05/03 14:14
書香遠飄！讓台灣與英國百年情誼綿延不絕　台南捐贈100套繪本抵愛丁堡
書香遠飄！讓台灣與英國百年情誼綿延不絕　台南捐贈100套繪本抵愛丁堡
2023/05/03 11:38

更新時間 : 2023-05-08 13:52 GMT+08:00

最受歡迎

澳洲學生在台灣誤食老鼠藥中毒 台籍女性友人限制出境
澳洲學生在台灣誤食老鼠藥中毒 台籍女性友人限制出境
百年盛事英國國王查爾斯三世加冕大典 流程、創舉一次看
百年盛事英國國王查爾斯三世加冕大典 流程、創舉一次看
【龐氏騙局】台灣imB借貸平台涉吸金　主嫌四海幫成員等8人送北檢偵辦
【龐氏騙局】台灣imB借貸平台涉吸金　主嫌四海幫成員等8人送北檢偵辦
Netflix限制級韓綜探討日本AV產業　南韓知名主持人遭抵制　導演出面回應望滅火
Netflix限制級韓綜探討日本AV產業　南韓知名主持人遭抵制　導演出面回應望滅火
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列
英國查爾斯三世加冕典禮　空中分列式出動70架軍機
英國查爾斯三世加冕典禮　空中分列式出動70架軍機
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
WHO宣布COVID-19緊急狀態結束 意味什麼？
WHO宣布COVID-19緊急狀態結束 意味什麼？
〈時評〉諜對諜~2024總統大選民調　已暗示藍綠選戰困境
〈時評〉諜對諜~2024總統大選民調　已暗示藍綠選戰困境
韓團Seventeen專輯一周銷量創K-POP圈紀錄　路邊卻見一整箱專輯遭丟棄
韓團Seventeen專輯一周銷量創K-POP圈紀錄　路邊卻見一整箱專輯遭丟棄