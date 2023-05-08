開箱頭城農場！精心設計遊程兼顧永續　來一場大自然饗宴

（台灣英文新聞／陳天韵 宜蘭採訪報導） 環境、社會、公司治理（ESG）概念近年在國內外盛行，頭城休閒農場近日響應政府政策，規劃出「開箱頭農ESG」新遊程，期盼讓遊客在享受當地自然環境同時，亦能體悟永續生活真締。

頭城休閒農場位於宜蘭縣頭城鎮，交通便利、腹地廣大達120公頃，且自然環境保存良好，時不時可以看到天空中翱翔的頂級掠食者大冠鷲，是當地健全生態系最佳的代言人。自民國68年開業以來，頭城農場在發展農業及觀光經濟的同時兼顧生態保育及環境永續，並獲得多項相關認證及獎項，更於2019年獲得聯合國旗下全球永續旅遊委員會（Global Sustainable Tourism Council，GSTC）認證。

在這片遼闊的土地裡，不僅有包含供遊客活動的餐廳、住宿、廣場、及各式烹飪及DIY教室等場地，還有大片有機菜田、稻田、果園，以及雞舍、牛舍、羊舍等多樣場地。農場利用豐富的資源，除了設計並推出諸多遊程，提供遊客體驗及學習外，更與當地各層級學校和組織合作提供課程，期待能透過建立學生對家鄉的認識與感情，培育願意留在頭城發展的人才。

今年，頭城農場甫獲國際生態旅遊聯盟（Asian Ecotourism Network，AEN）頒贈的遊程最佳創新獎，即攜手同樣獲獎的東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與臺灣生態旅遊協會，共同發表兩天一夜的「開箱頭農ESG」套裝遊程。該遊程不僅向遊客展示農場為永續循環付出的成果，還透過各式活動拉近遊客與自然環境的距離，藉此體現永續生活及產業的實用概念。

多元體驗與美食饗宴 用身心體驗大自然

「開箱頭農ESG」遊程中，遊客在導覽人員帶領下深入參觀農場，從最南邊的緣溪友善步道開始，沿著緩坡穿過有機菜園，還有機會在梗枋南溪畔藉著放鬆引導、森林茶飲、花草曼陀羅、及靜心疊石療癒身心。



「昆蟲旅館」的設置是為了幫助菜園裡的益蟲繁衍。（圖／台灣英文新聞 陳天韵攝影）

漫步在農場的過程裡，遊客們可以見識到豐富的生態樣貌，不僅有漫山飛舞的蝴蝶、菜園裡散發著各式香氣的菜葉花卉、以及菜圃旁被山豬翻動過的土壤，還有農場特別設置的、教學示範用的「蚯蚓公寓」和為幫助益蟲繁衍用的「昆蟲旅館」。夏日的夜間，遊客們只要走上步道，更可隨處看到螢火蟲的點點螢光。

農場的導覽裡，穿插著一個特別的項目，也就是頭城農場今年獲獎的企劃──「森林餐桌」。「森林餐桌」由四種不同的動物的習性為構想，由瑞士台灣混血主廚吳小龍精心設計打造。



「鳥類的餐桌」靈感來自林間嬉戲的鳥兒。（圖／台灣英文新聞 陳天韵攝影）

「鳥類的餐桌」懸掛於榕樹下，利用鳥類喜食的漿果創作出各式小巧甜點，讓人在取用時彷彿化身林間覓食的鳥兒一般。「山豬的餐桌」中，地瓜、芋頭球被埋藏在厚厚的可可粉或黑糖「土壤」之下，遊客享用時就像從地裡刨食根莖類食物山豬。



「山豬的餐桌」以黑糖或可可粉做為「土壤」，將美食埋藏在底下。（圖／頭城休閒農場提供）

「蜜蜂的餐桌」則將涼糕放置於仿花形狀的器皿內，並淋上花露製成的糖漿，淡雅的清香讓人品嘗甜美果實的同時有如幫助花朵授粉的蜂蜜。最後，「人類的餐桌」上，則擺著「愛的魔法湯」，由遊客自行從地裡採收野菜煮成，提醒人類要使用森林就要先用愛照顧森林裡的動物。



「蜜蜂的餐桌」讓人類在享用甜美的「果實」的同時，模擬授粉的過程。（圖／台灣英文新聞 陳天韵攝影）

吳小龍作為農場的生態主廚的創意和用心不僅僅反映在「森林餐桌」上。他在「綠色廚房」裡更是用巧手和巧思，將山林間和大海裡的在地食材變成精緻的西餐菜色，讓人食指大動、吃得健康，又兼顧永續。

遊程的第二天，遊客們走著梗枋古道來到農場的生態造林區，飽覽遼闊的風景。在此地，遊客們可以領取並親手種下農場特意挑選、適合當地環境的樹苗，在雪山山脈的山腳下，留下自己為台灣自然環境永續付出的印記。

頭城農場配合林務局政策，投入50公頃的林業用地進行生態造林，每年種下至少兩千顆樹苗，並透過撫育採伐清除阻礙森林多樣性發展的雜植老木。除了保留森氏紅淡比以做林下養蜂用木，農場還種植台灣天仙果作為飲品加工原料、並經營咖啡果園推廣林下經濟。



遊客可在梗枋古道旁親手種下樹苗，為生態造林出一份心力。（圖／頭城休閒農場提供）

下午，遊客從山林來到海邊，離開農場前往梗枋漁港。頭城農場在規劃ESG遊程時的一大重點在於經營在地經濟及循環，因此也希望透過將遊客引流至周邊鄰里，能夠惠及頭城周遭產業。

在梗枋漁港接待遊客的，是經營漁村廚房的林淑貞。在前往漁村廚房學習料理新鮮的海鮮前，遊客們可以透過詳盡的解說了解到梗枋漁港漁民所用的永續漁法：定置漁網顧名思義，乃將漁網定置於海中不拖行，使得洄游魚類即便誤入了漁網，也還有機會能夠逃出生天；一支釣則是以一支魚竿、一條線，每次釣上一條魚，在人類對食用魚類的需求與保育海洋不濫捕之間取得平衡。

若遊客來訪漁港時足夠幸運，正好能遇上漁船進港的時間，便能一睹「搶魚」的獨特文化。在漁船進港前幾分鐘，只見當地人都已經人手一籃，站在卸貨區默默等待；漁船進港後，大家紛紛向前，引頸看向甲板上的漁獲；當漁民將一桶一桶的魚倒到地上，則是開搶的訊號──買家比著手速，從地上撿起一條條剛剛捕撈上岸、有些還活蹦亂跳的魚，放入籃中，待撿拾完畢就馬上結帳，如此便買到了市面上最新鮮又便宜的魚。



梗枋漁港附近居民在漁船返港後搶買新鮮又便宜的漁獲。（圖／台灣英文新聞 陳天韵攝影）

「開箱頭農ESG」套裝遊程已經開始接受預訂，遊客可透過頭城農場、斯創教育工作群、原森旅行社、Prkbus Taiwan等單位諮詢及預約。頭城農場也將會持續關注遊客的意見和建議，為遊客提供更加優質的服務和體驗。

關於東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、臺灣生態旅遊協會、頭城農場生態旅遊套裝遊程的詳細信息，請關注官方網站或者相關社交媒體平台的更新。



遊客可在農場的溪畔透過製作花草曼陀羅及疊石靜心。（圖／台灣英文新聞 陳天韵攝影）



「綠色廚房」中的餐點均採用現採的有機蔬菜及當季的在地食材製作。（圖／台灣英文新聞 陳天韵攝影）