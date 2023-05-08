俄國下令撤離烏克蘭核電廠區居民 核事件風險增恐慌蔓延

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）位於烏克蘭東南部、歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠在俄烏開戰之初便遭到俄軍佔領，最近俄方下令當地居民全數撤離，引發外界憂心，這恐怕意味兩軍激戰在即，升高了核事件風險。

BBC、美聯社報導，下達疏散命令的是俄國扶植的札波羅熱州州長巴里特斯基（Yegeny Balitsky），他稱烏軍近日對前線砲擊加劇，因此做此決定。俄方控制的18個社區盡數撤離，截至14日，已撤1,500人，恐慌情緒四起。

聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）多次警告核輻射外洩的風險，呼籲雙方在電廠附近設置安全區未果。他7日警告，札波羅熱電廠附近區域已益發危險，數周前造訪該地時，甚至還經過了「地雷區」。隨著情勢升高，若不採取行動，恐釀「重大核危機」，後果不堪設想。

俄軍去年佔領Zaporizhzhia核電廠以來，烏國員工在高度壓力下勉力維繫電廠運作。電廠的六座反應爐雖因戰事而停止發電，但核原料仍在，冷卻系統仍需穩定供電，避免輻射災難。然而，由於雙方交火不時導致電力中斷，有時只能靠柴油發電機提供冷卻系統電力，顯見情勢之危殆。

烏方發動春季大反攻在即，專家認為札波羅熱州南部地區就是烏軍鎖定的重點目標。該區是俄國與克里米亞半島（Crimean Peninsula）的陸路走廊，烏軍可能想將該通道阻斷，將俄軍一分為二。