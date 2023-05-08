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台灣國立歷史博物館門票調漲惹議　同步增列免票適用對象

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/08 09:37
史博館閉館邁入第五年。（圖/維基百科）

史博館閉館邁入第五年。（圖/維基百科）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)萬物齊漲！國立歷史博物館（史博館）將調漲門票，引起討論。

史博館閉館整修5年，預計將於今年底開放，但在開館前引起不少討論，原因在於調漲門票票價，全票將從原先的30元調整至80元，優待票由15元調整至40元，館方近日發布新聞稿解釋。

史博館強調此次調漲是依規費法規定辦理，調查本館101年至閉館前收入及支出情形，並考量本館重新整修及營運之水電、人事費、展場布設費及設備維護費等各項成本，及參考國內各博物館收費情形，邀請專家學者召開諮詢討論，評估本館財務狀況及經營風險，以100元或80元2個版本，進行研擬合理票價討論。

史博館解釋，為維持本館營運及展覽品質，並適當反應營運成本，惟也考慮本館具有公益性質，決議採較低的80元票價。後續依法定程序辦理草案預告作業，並透過公共政策網路參與平台於預告期間徵詢民眾意見後，遂依行政程序於3月25日於行政院公報資訊網正式公告。

史博館也同步調整免票適用對象，將增列65歲免票制度，包括年滿65歲以上長者，但僅限平日、未滿6歲兒童、身心障礙者及其必要陪伴者一人、持有志願服務榮譽卡之志工等，進一步擴大本館的服務對象範圍，並提升大眾的文化近用權。

詳情請前往官網查詢
國立歷史博物館

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