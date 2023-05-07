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台灣南投丹大林道雨後又坍方　4團70人驚險渡溪陸續脫困

交通部中央氣象局日前預報這週天氣不佳、有雨，今天也發布南投等縣市大雨特報，但仍有遊客冒險通過地質不穩的信義鄉丹大聯外道路前往七彩湖。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/07 19:00
南投縣丹大林道5.5公里處7日坍方，上午有遊客受困報案求救，不久後回報自行脫困，但向消防局指「後面好像還有其他30、40人」，消防局表示...

南投縣丹大林道5.5公里處7日坍方，上午有遊客受困報案求救，不久後回報自行脫困，但向消防局指「後面好像還有其他30、40人」，消防局表示...

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 信義鄉丹大林道5.5公里處因雨又坍方，10名登山者今天(7日) 早上受困求救後自行脫困，但指「後面還有人」，南投縣消防局派員到場，再協助3團登山隊、近60人渡過濁水溪脫困，目前丹大山區無人滯留。

氣象局今天(7日) 表示，截至下午5時許，累積雨量以南投仁愛鄉105.5毫米最多，累積雨量前10名皆位於南投、彰化一帶；明天(8日) 清晨前中南部地區仍有大雨發生機會，明天白天起雨勢漸減。

台灣南投丹大林道雨後又坍方　4團70人驚險渡溪陸續脫困

南投縣信義鄉丹大林道5.5公里處因雨坍方，10名登山者7日早上求救後自行脫困，但指「後面還有人」，消防局派員到場再協助近60人渡濁水溪脫困。（民眾提供）中央社

交通部中央氣象局日前預報這週天氣不佳、有雨，今天也發布南投等縣市大雨特報，但仍有遊客冒險通過地質不穩的信義鄉丹大聯外道路前往七彩湖，有10人今天下山行經指標5.5公里處遇崩塌向消防局求救，6分鐘後回報自行脫困，但向消防局指「後面還有30、40人」。

南投縣消防局下午透過訊息表示，上午9時7分受理民眾報案稱一團10人搭車回程於丹大林道5.5公里處因雨造成道路坍方而受困，目前人員無立即危險，消防局指揮科立即通知林務局南投林區管理處、南投縣警察局信義分局會同轄區信義消防分隊派員前往協助脫困。

消防局表示，上午9時13分再致電報案者，確認這團10人已自行步行通過坍方處、成功脫困，但報案人說「後面還有約40多人，但不是團員，不清楚狀況」，因此立即派遣4名警消、2名山搜義消攜帶橡皮艇及水上救生器材趕往，中午12時45分抵達信義鄉孫海橋岸邊。

消防局指出，下午1時至1時50分發現受困登山客自行脫困並下撤至孫海橋岸邊，經做好安全確保，成功順利引導3團登山隊、近60人渡過濁水溪；救難人員表示，當時溪水混濁、水深及大腿至腰部，有四輪驅動車勉強渡溪離開，其餘登山者則由警、義消協助上岸。

經丹大林道前往七彩湖須向內政部警政署申請入山證，事發當下以救援為主，轄區南投縣警察局信義分局未派員抄錄獲救者身分，因此警方尚不知這些登山者有無申請入山證；受困山友明知天氣不佳仍入山，消防局表示，將釐清有無違反南投縣登山活動管理自治條例。

海拔2980公尺的七彩湖位於花蓮縣萬榮鄉，汽、機車進出須從南投縣信義鄉丹大聯外道路，但部分路段惡劣，且解除管制通行後亂象持續；丹大聯外道路屬林務局南投林區管理處管理的「聯外道路」，目前無法源可限制人員、車輛進入或執行總量管制。

中央社引述消防局指出，丹大聯外道路5.5公里處非常容易坍方，1日才有約10輛車受困無法下山，後來自行脫困，甚至還有一輛越野汽車墜谷，所幸無人受傷，民眾自行搶通沒幾天；同地點昨天(6日) 又坍方，今天隨著降雨持續崩塌，有人、車受困，但報案後不久即自行走路通過崩塌處。

由於報案的10人向消防局指稱「後面好像還有其他30、40人」，消防局稍早表示，雖未接獲山區其他人報案，但仍會派員前往了解，由於丹大聯外道路沿途有多處建物可緊急避難，遊客若物資無虞，目前應無立即危險；當地一名居民表示，據他了解山區仍有約30輛汽、機車滯留。

海拔2980公尺的七彩湖位於花蓮縣萬榮鄉，但汽、機車進出需從南投縣信義鄉，必經的丹大聯外道路去年開放汽、機車行駛，吸引越野汽、機車愛好者一窩蜂前往，但部分路段惡劣，且解除管制通行後亂象持續，如有車輛在七彩湖亂輾箭竹林地，涉毀損森林植物等罪。

丹大、七彩湖山域為布農族傳統領域，自然資源豐富，但不是法定保護區，且丹大林道早期廢止後，已非行政院農業委員會林務局維護管轄的林道，但屬於林務局南投林區管理處管理的聯外道路，目前無法源可限制人員、車輛進入或執行總量管制。

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