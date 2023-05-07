【台灣20424總統大選】複製韓國瑜？郭台銘首場造勢選高雄鳳山

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）4月結束訪美行程返台即宣布將投入2024總統大選、並爭取國民黨徵召提名的鴻海創辦人郭台銘，在高雄舉行首場造勢活動，

聯合報導，「為台為民 郭台銘」高雄首場造勢活動周日晚上6點30分起在經武路與鳳仁路口登場，晚會擺出1萬2千張椅子，並有10多個攤商擺攤。聯合記者觀察，下午5點多已聚集2、3成民眾，陸續有支持者湧入會場，晚會開始前已聚集5、6成民眾。

晚間8點15分，郭台銘偕妻子曾馨瑩大進場，主持人高呼「為台為民郭台銘」，現場氣氛沸騰。郭台銘接著用閩南語進行演說。

曾力挺韓國瑜、但在韓選上後兩人關係惡化的前高雄縣長楊秋興現身會場。他在接受聯合訪問時表示，挺他就是希望改變台灣、帶領台灣，讓兩岸和平發展，青年有未來。楊秋興解釋，在這場晚會上，他只是來幫忙，不會上台。

至於被問說郭董晚會選在鳳山，是想重現韓國瑜當年三山氣勢，楊秋興強調，這純屬巧合，因為原本屬意的議會旁地點、夢時代旁台糖土地等都不合適，才選在此處。

除了現場有大批熱情支持群眾，也有參加造勢晚會的民眾向媒體爆料「非自願」。自由報導，一名燁聯集團鋼鐵公司員工向其爆料，公司和鴻海有長期合作關係，因此他和同事「被叫去參與造勢晚會，為國民黨造勢場合衝人數」，而這樣的情況「已行之多年」。