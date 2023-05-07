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〈投資理財）台灣興櫃市場潛力股多 值得投資人挖寶 - 生技醫療業篇

By 溫潤身, 台灣英文新聞－時評
2023/05/07 21:03
台灣興櫃市場有潛力股 (圖 / PIXABAY)

台灣興櫃市場有潛力股 (圖 / PIXABAY)

國際經濟金融動盪不安，台股亦受波及，投資人難免擔心是否已達波段高點，但其實台灣活力十足，其中興櫃市場優質標的很多，只要耐心蒐尋，不少極具發展潛力標的。例如漢田、常廣，都是營收獲利穩定的公司，另外上櫃公司原料藥廠旭富，在歷經火劫之後，正在恢復當中，亦值得注意。

旭富是原料藥大廠，2020年12月20日因遭受火災，受創嚴重，直到2022年產能才逐漸恢復，預計在今（2023）年完全復原，並且積極規劃在觀音、蘆竹地區擴廠，新產能預計明年第一季量產，由於全球缺乏原料藥，台灣亦深受其苦，預期火災復工後，及擴廠之後，應有不錯商機，將有機會創造更佳的營收獲利機會。

旭富轉投資的嘉正生技，投資6.9億元自生技中心技轉ADC (抗體藥物複合體) 技術平台及新藥，在經濟部技術處的科專計畫支持下，研發出新一代可搭載2個小分子藥物的抗體藥物複合體抗癌新藥，其中關鍵的ADC鍵結技術「三甘露醣鍵結技術」，亦技轉給原料藥龍頭旭富投資的嘉正生技，授權金高達6.9億元。

兩年前發生火災，如今走出低潮，旭富以新設備、新產線，創造新產能，目前已恢復四成以上，預計第3季完成七條生產線，觀音新產線預計一年後投產，屆時產能將大於火災前，目前新加坡製藥公司的阿茲海默症口服新藥，旭富是獨家原料藥供應商，未來成長空間可期。

旭富資本額9億5385萬餘元，資產總額49億6053萬餘元，負債總額13億3131萬餘元，資本公積加保留盈餘達27億3千1百餘萬元，每股淨值38.05元，2022年每股獲利3.24元，配股1.25元，配息0.25元。財務狀況良好，由於火災是由保險公司全額賠償，並未傷及旭富財務基礎。

漢田也是生技產業，為飲品、晶凍、果凍保健食品代工大廠，擁有多樣式的專利積層鋁箔軟袋包裝，有別於其他保健食品代工廠，僅開發保健食品充填代工業務，漢田生技採取垂直整合，從原料、開發、技術資料，提供客戶一條龍ODM服務，更協助客戶開發新商品，並改良現有商品配方。

新冠肺炎肆虐全球後，國人越來越重視健康保健，保健食品市場蓬勃發展，漢田軟性積層鋁袋兼具不加防腐劑、高壓滅菌、儲存空間小等多重特點，頗受市場歡迎，並開發漢田微米珍珠粉、食品級龜鹿濃縮粉，增加營收，也獲得不錯成果，長期而言，應有發展潛力。

漢田資本額1億6千6百餘萬元，資產總額4億7千3百餘萬元，負債總額2億5百餘萬元，資本公積加保留盈餘為1億零4百餘萬元，每股淨值16.04元，2022年每股獲利3.06元，配股1.5元，配息1元，股利不錯，以股利觀察，漢田的股價應該有相當發揮空間。

常廣是以微創手術噐械製造為主，以自有品牌Lagis行銷全球，主要透過經銷商協助銷售，應用在微創手術領域，行銷全球50個國家，其中歐洲佔29%，日本22%，韓國12%，中國5%，台灣21%，並逐漸擴大各國市場佔有率，藉著微創手術快速發展，市場商機逐步擴大中。

常廣目前主攻機器人手術，產品營收比重方面，腹腔鏡手術內視鏡手術耗材約佔81%，複合式裝置佔10%，器材設備佔7%，其他約占2%，近年因為高毛利率複合式裝置產品，創造營收穩定成長。常廣每年都會推出1至2項產品，以多樣規格搶攻市場，營收及獲利穩定。

創業初期，外商曾洽商常廣代工業務被婉拒，常廣希望走出自創品牌之路，但是由於精密醫材要經過縝密的驗證程序，只好先以利潤薄，但是生產容易的簡單醫材為主，再慢慢深入精密且利潤高的醫材，終於慢慢走出自己的創業之路，常廣生產的醫材，逐漸成為醫界重要的幫手，未來成長之路可期。

常廣目前資本額為3億2千餘萬元，資產總額為6億5千8百餘萬元，負債總額1億2千4百餘萬元，資本公積加保留盈餘為1億1千4百餘萬元，每股淨值16.7元，2022年每股獲利2.02元，配息1.8元，目前每股股價為40元出頭，在同類型產業之中，價格尚稱合理，投資人可以注意。

★投資一定有風險 • 理財請務必慎思★
興櫃市場
旭富藥廠
常廣

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