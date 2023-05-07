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台灣最大在野國民黨好感度慘輸民眾黨 僅「侯柯配」才能贏賴清德

《美麗島電子報》民調顯示，政黨好感度部分，民進黨高達44.3%，其次是民眾黨的40.9%，身為最大在野黨的國民黨以31.9%墊底。

By 台灣英文新聞－編輯
2023/05/07 20:33
美麗島電子報5月4日的<a href="http://www.my-formosa.com/DOC_195050.htm" target="_blank">2024大選民調</a>顯示，只有新北市長侯友宜、台灣民眾黨主席柯文哲兩人搭檔的「侯柯配」，才能以支持度46.6％贏過賴清德的...

美麗島電子報5月4日的2024大選民調顯示，只有新北市長侯友宜、台灣民眾黨主席柯文哲兩人搭檔的「侯柯配」，才能以支持度46.6％贏過賴清德的... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）《美麗島電子報》日前公布最近國政民調，其中在政黨好感度部分，民進黨高達44.3%，其次是民眾黨的40.9%，身為最大在野黨的國民黨以31.9%墊底。

根據《美麗島電子報》公布的民調顯示，民眾對於執政的民進黨好感度44.3%，其次是民眾黨的40.9%，而國民黨卻只有31.4%；至於20到29歲以及30到39歲的兩大青壯族群民眾，在三個政黨的好感度對比，則是民眾黨最高，其次是民進黨，墊底的是國民黨。

吳子嘉分析直言國民黨選情不妙難贏。不過民調卻透露，賴清德若要被擊敗，只有在「侯柯配」下，才有可能。

美麗島電子報2024大選民調顯示，民進黨參選人賴清德無論在「賴柯侯」、「賴柯郭」三強鼎立的情況下，或是「賴侯」、「賴郭」藍綠對決的組合中，支持度皆為第一名，只有新北市長侯友宜、台灣民眾黨主席柯文哲兩人搭檔的「侯柯配」，才能以支持度46.6％贏過賴清德的40.7％。

本次民調表示，若藍綠白皆投入選戰，在「賴柯侯」三強鼎立組合中，賴清德支持度35.4％居冠、侯友宜26.0％居次、柯文哲22.0％居末；而在「賴柯郭」三強鼎立組合中，賴清德以35.5％支持度排名第一、柯文哲22.6％排名第二、鴻海創辦人郭台銘22.5％排名最後。

目前多家總統大選民調支持度遙遙領先的賴清德不敢鬆懈，這個周末持續參加地方活動爭取不同族群的支持，並積極在不同社群平台宣傳理念。賴清德7日參加民進黨舉辦的新住民活動—「三明治新世代」親子園遊會，他在臉書上表示，台灣越多元越美麗，也會成為更進步及更包容的土地；他說民進黨未來會持續努力落實性別平等，並關注新住民在台灣的生活。

美麗島電子報本次調查訪問期間是5月2日至3日，對象是設籍在全台22縣市，年滿20歲的民眾，調查方法為訪員進行的電腦輔助電話訪問方式。有效樣本1070人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負3個百分點。
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更新時間 : 2023-05-07 23:43 GMT+08:00

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