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「拋下芥蒂」日本首相睽違12年訪韓 岸田文雄、尹錫悅會面喊「合作顧和平」

尹錫悅及岸田對兩國間加強合作的承諾，獲得美國白宮的肯定，咸認能更佳應對北韓的安全威脅及中國的競爭。

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/07 19:22
日本首相岸田文雄（前右）與南韓總統尹錫悅（前左）5月7日在南韓總統府前的歡迎儀式。（美聯社照片 )

日本首相岸田文雄（前右）與南韓總統尹錫悅（前左）5月7日在南韓總統府前的歡迎儀式。（美聯社照片 )

（台灣英文新聞 / 楊琇羽 綜合外電報導）因應各式區域威脅，日本南韓今年重啓兩國領袖的穿梭外交。繼今年3月尹錫悅訪日本東京後，日本首相岸田文雄7日一早開始二天一夜的南韓訪問，首站與夫人裕子到南韓先烈墓地「顯忠院」獻花，接著參加總統府前的歡迎儀式，並與南韓總統尹錫悅會面，雙方會中強調日韓合作對全球和平與繁榮的重要性。

上一回日本首相訪問南韓，已是12年前。

路透報導，尹錫悅表示，他感到有責任要去修補兩國關係，而這場會面意謂這項工作快速進展中。

日占時期遺留的許多爭議懸而未決，成為長久以來日韓關係的芥蒂。兩國領袖在周日會面中表示，不該讓這個芥蒂，成為兩國在面對國際危機時應該合作的跘腳石。尹錫悅在會面中說道，誠摯歡迎岸田的到訪。

尹錫悅及岸田對兩國間加強合作的承諾，獲得美國白宮的肯定，咸認能更佳應對北韓的安全威脅及中國的競爭。

「南韓及日本之間的合作與協調之所以重要，是因為兩國有著共同利益，且在面對嚴峻國際情勢時，兩國間的合作也有助全球和平與繁榮」，尹錫悅在兩國元首會議開場白中說道。

岸田也回應，「歷史的芥蒂，不該影響雙方共同前進」，而他希望日韓關係能更好。

周五有日媒引述知情外交人士消息報導，岸田期望與南韓及中國在今年能進行三方對話，應對北韓威脅，並共同確保一個自由開放的印太關係。
日韓
穿梭外交

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