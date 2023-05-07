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澳洲學生醫療專機返國短片謝捐助者 台灣檢警懷疑女密友「連續下毒留人」

蕭里早在３月就曾中毒送醫，事後被驗出誤食老鼠藥，但相隔一個月再次中毒，檢警懷疑女子和蕭里有感情糾紛，不願讓蕭里離開台灣。

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/07 17:53
（翻攝GoFoundMe）
Alex Shorey （圖擷取自GoFundMe）

（翻攝GoFoundMe）

Alex Shorey （圖擷取自GoFundMe）

（台灣英文新聞 / 楊琇羽 綜合報導）引起台灣及澳洲高度關注、「疑誤食老鼠藥」的澳籍來台交換生蕭里，6日在家人協助下拍下一支五秒短片，感謝捐款人幫忙支付高昂醫療專機費用，並說目前他的恢復狀況不錯。

現年24歲的昆士蘭大學生蕭里（Alex Shorey），在台時因不明原因誤食老鼠藥，皮膚出現黑斑及不尋常出血狀況，後送醫治療，遠在澳洲的家人在網路募資20萬澳幣（台幣約四百萬），支付蕭里返回澳洲布里斯本的高昂醫療專機費用，醫療專機上周三抵澳，亞歷珊卓公主醫院醫療團隊評估他體內「毒物濃度極高」。

在家人的協助下，蕭里拍下一支躺在病床上的短片感謝捐款人，謝謝他們幫助他回家。

蕭里家人在接受澳媒電台專訪時說，蕭里在返澳的前幾天併發其它過敏反應，情況迅速惡化。

蕭里的澳洲主治醫師表示，蕭里返澳治療救了他一命。不過他坦言，蕭里左肺塌陷、心包膜積水、因持續施打類固醇造成腎上腺功能不全，未來復原路仍遙，不過狀況已有好轉。

疑台灣醫療團隊Dcard表不滿遭扭曲

澳媒報導指出，台灣警方正在調查疑似下毒蕭里的一名45歲台籍女性友人。在台灣，過去一周陸續有疑似熟悉內情的蕭里台灣醫療團隊工作人員在Dcard爆料及抱怨。第一個是語言隔闔問題，該名網友Alexxxxx(@aqswde) 怒指蕭里家屬的募款頁面「極盡抹黑」北醫團隊、台灣醫療衛生。該名網友強調，收治蕭里的北醫團隊已很清楚用英文向家屬表明狀況，且早在4月29日蕭里情況好轉已轉進普通病房，澳洲家屬卻隻字未提。

另一名網友「長庚大學護理學系」同樣在Dcard爆料，蕭里起初情況確實嚴重，因為他對K1賦形劑、輸血都會過敏，造成過敏性休克致聲帶腫大，但凝血功能異常又無法插管，蕭里喘到快呼吸衰竭。該網友不滿台灣媒體未查證跟著蕭里身邊那位「台籍阿姨」及澳洲家屬亂起舞，貶低台灣突顯澳洲人的優越感。該網友指出，事發時，那位「台籍阿姨」在醫療團隊面前「強調自己可以跟對方家屬溝通，怎料翻譯內容根本都是斷章取義」，台灣團隊的檢驗結果指有很高機率是誤食老鼠藥，蕭里父母「也都明白」，但報導卻走樣。網友抱怨該女子干涉醫療行為，質疑「阿姨」故意帶風向是小吃中毒，但該文未指明該名「阿姨」是否為目前正被警方調查的那名女性密友。

台灣檢警7日懷疑台籍女密友與蕭里有感情糾紛

台灣媒體７日報導，該名女密友在長達10個多小時偵訊中先供稱，其外國籍丈夫在近日過世，導致她一時想不開想用混入老鼠藥的果汁輕生，卻遭蕭里誤喝。偵訊過程中，女子情緒激動又說詞反覆，不時啜泣失控，接著自爆與蕭里有多次親密行為，但堅稱果汁是被蕭里誤喝、是自己想尋短，但警方不採信。

另報導也提到，蕭里早在３月就曾中毒送醫，事後被驗出誤食老鼠藥，但相隔一個月再次中毒，檢警懷疑女子和蕭里有感情糾紛，不願讓蕭里離開台灣，因此意圖用在果汁放老鼠藥方式讓其送醫治療而無法離開，不排除朝殺人未遂偵辦。檢警不排除藉視訊方式，重新訊問蕭里取證。

更新時間 : 2023-05-07 19:27 GMT+08:00

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