器官移植需求大 英國警方調查「現代奴隸」問題

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）2021年全球有超過14萬人接受了器官移植，其中逾9萬是接受腎臟移植。然而，器官移植的需求遠超過供給，這讓走私器官與黑市交易因應而生，許多人也因此被自願性或非自願性的活摘器官，淪為「現代奴隸制」（modern slavery）的受害者。

倫敦警察廳（London Metropolitan Police）現代奴隸與兒童剝削組對外透露，近期正在調查倫敦與英國內部的器官走私問題，包含「馬諾計畫」（Operation Manoa），該案已成功讓三名腎臟走私者被定罪，其中一名嫌犯埃克韋雷馬杜（Ike Ekweremadu）甚至是前奈及利亞參議員。

「馬諾計畫」的受害者是一名來自奈及利亞最大城拉哥斯（Lagos）的21歲街頭攤販，他被走私到英國擔任埃克韋雷馬杜女兒桑妮雅的「自願」器官捐贈者。在被安排執行手術的皇家慈善醫院（Royal Free Hospital）拒絕承認一份宣稱這名攤販是桑妮雅表兄弟的證明文件後，這名受害者擔心自己會被安排做為另一場手術的捐贈人，因此潛逃至警方處尋求保護，整起事件才曝光。

負責此案的蘇格蘭警場警司Andy Furphy指出，由於調查仍在進行中，他無法對外透露更多細節，不過根據世界衛生組織（WHO）統計，全球有高達10%的器官移植是透過黑市進行，因此無論是在英國還是海外，相關網絡的規模絕對超乎想像，也很難去推估倫敦的狀況有多嚴重。

英國政府內負責管理器官移植的主管機關人體組織管理機構（HTA）則表示，當案件曝光後，有關單位已針對類似案件進行調閱及調查，並特別聚焦在私領域的海外捐贈者，2017年以來已審查過上百起類似的器官移植手術，未來也將持續審查並追蹤捐贈者是否真的是自願捐贈。

法官強森（Jeremy Johnson）在判決中指出，執行手術的醫師必須清楚了解走私的危險性，並在懷疑有類似案件時立刻向當局通報。