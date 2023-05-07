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聖克里斯多福副總理韓利8日訪台灣 副總統賴清德將親自接見

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/07 16:30
聖克里斯多福及尼維斯副總理韓利7日率團訪台5天。（圖取自facebook.com/Dr.GeoffreyHanley）

聖克里斯多福及尼維斯副總理韓利7日率團訪台5天。（圖取自facebook.com/Dr.GeoffreyHanley）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）聖克里斯多福及尼維斯副總理韓利（Geoffrey Hanley）伉儷將於明（8）日至12日率團訪台，外交部表示，由於此行是韓利副總理任內首次訪問我國，為示重視，賴清德副總統將親自接見，在台期間也將會晤外交部長吳釗燮，參訪勞動部勞動力發展署中彰投分署、臺中港風力發電站、創奕能源科技股份有限公司及國立故宮博物院等經建文化設施。

外交部今（7）日發新聞稿說明，聖克里斯多福及尼維斯副總理韓利應我國政府邀請，將於明日抵台訪問，訪團成員包括公共工程、能源及水電、交通、資通訊科技暨郵政部長梅納（Konris Maynard）、無任所大使道格拉斯（Kenneth Douglas）與納塔尼爾森（Leon Natta-Nelson）及教育部次長琵絲塔娜（Lisa-Romayne Pistana）等官員。

由於此行是韓利副總理任內首次訪問我國，為示重視，賴清德副總統將親自接見，並與韓利副總理就兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。

在台期間，韓利副總理也將會晤外交部長吳釗燮並接受吳部長款宴，另將參訪勞動部勞動力發展署中彰投分署、臺北市立文山特殊教育學校、臺北市立大安高級工業職業學校、臺中港風力發電站、創奕能源科技股份有限公司及國立故宮博物院等經建文化設施。

外交部表示，聖克里斯多福及尼維斯於1983年與我國建交以來，兩國在醫療、教育、觀光、資通訊、婦女賦權、氣候韌性及永續發展等領域密切合作，成果十分豐碩，嘉惠克國人民。

今年年4月4日克國國會全體議員無異議通過決議，支持台灣參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際刑警組織（INTERPOL）及國際民航組織（ICAO）等國際組織，具體展現克國不分黨派一致堅定支持我國國際參與。

外交部強調，我國將持續深化與克國在各項領域的合作關係，共同增進兩國人民福祉，落實聯合國永續發展目標。

更新時間 : 2023-05-07 19:27 GMT+08:00

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