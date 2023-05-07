台灣刑事局採區塊鏈技術 推「警政數位證物鏈」 提高效率及可靠性

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北綜合報導）因應日新月異的科技與新興犯罪手法，刑事局７日宣布推出採用區塊鏈技術的「警政數位證物鏈」，從現場採證到證據保存，未來不只更有效率，還更可靠安全。

全球近十年科技犯罪案件數、以及財損數字逐年倍增，台灣的執法單位也面臨同樣問題，新興科技不只提高打擊犯罪的難度，也削弱了民眾辨別真偽的能力。

為提升第一線員警打擊犯罪能量，刑事警察局主動開發第三代「CIB-Triage III」現場採證工具，除整合手機、電腦、雲端等多項採證功能，更加入智能化勘察採證程序。另外為防止證物遭到竄改及日後法院面臨證據能力等挑戰，刑事局運用區塊鏈不可竄改、不可毀損等特性，確保蒐證過程中數位資料的原始性，以及日後在法庭上舉證時的有效性，作為證據保全與驗真之工具。

刑事局指出，自2022年起即投入區塊鏈技術研究，於2023年順利建置「警政數位證物鏈」，讓執法單位在第一現場即可透過數位簽章等技術將數位證據驗證資訊上傳區塊鏈，並配合近期法務部、司法院推動的司法聯盟鏈，能有效解決警、檢、院等針對雲端證物於法庭上的驗真性、一致性等問題，也強化司法訴訟之公正性、保障民眾法律上之權益。



(圖片刑事警察局提供)

除此之外，目前刑事局推動的警政區塊鏈系統係採用超級帳本（Hyperledger Fabric）技術，率先與臺北市政府警察局、新北市政府警察局等機關建立節點，並將數位證物以「安全雜湊演算法256 位元（SHA-256）」加密提高安全性，將採證時間以及其他資訊寫入警政數位證物鏈，另外自動化存證流程減少人工介入可能。

刑事局指出，目前實測可有效節省現場採證超過90%以上時間，而且日後當證物進入法庭時，透過驗證程序可立即確認證數位證物是否遭到竄改，無須再傳喚採證人員出庭作證，堪稱我國司法史上首創之「數位證人」。

刑事局為所有執法單位「首創」使用區塊鏈技術納入數位鑑識監督鏈（Chain of Custody，簡稱CoC）流程，同時又可透過警政數位證物鏈與司法聯盟鏈結合，強化司法機關之共識，未來透過產官學研領域加入或引入民間公證機制，將會讓數位證據保全與程序更臻完善。



自動化存證流程。(圖片刑事警察局提供)