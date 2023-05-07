嚴重側風、班機調度 302名旅客「席地而睡」日本成田機場 台灣民航局將查

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）星宇航空昨晚（6日）因降落遇強烈側風、飛機調度等問題，導致302名旅客夜宿東京成田機場，引爆民怨。星宇航空說，JX803旅客將全額退票，並全力協助後續行程事宜，內部也將全面深刻檢視這次事件處置措施。民航局則表示，將調查相關原因，若有違規依法開罰。

星宇航空昨赴日班機JX800因當地側風太強兩度降落成田機場失敗，先飛名古屋降落，直到晚間8點多才順利降落成田，致返台的JX801延遲，另一班機JX803則是警示燈顯示異常須進行檢查，導致延誤起飛，因此星宇決定讓原訂下午1點55分起飛的JX801乘客併入原本下午4點10分起飛的JX803，卻導致機組員工時超時、機場宵禁時間等因素，接連造成302人旅客困在成田機場回不來。

乘客紛紛抱怨航空公司危機處理很有問題，數小時的等待時間，沒飯吃、沒水喝，最後只拿到了三明治，而這些滯留成田機場的旅客，不分老小只能領睡袋席地而睡。

星宇航空今（7）日發布新聞稿表示，6日JX803東京-台北航班，原訂日本時間下午4時10分起飛返台；該航機抵達東京成田機場後，航機指示燈顯示異常，星宇航空依規定進行檢查，航機於日本時間晚間6時13分檢查完成，準備起飛。

星宇航空說，昨日成田機場受側風影響，太多航機等待起降，以至於JX803遲遲無法得到起飛許可，導致飛航組員屆臨超時問題，雖緊急自台北安排2名機師搭機趕往東京，但成田機場已達宵禁時間，禁止航班起降，且因海關已下班，禁止當班旅客清關離開機場，無法將旅客送往旅館，只能安排旅客於機場候機室過夜，並提供睡袋、點心及瓶水等。

為使該班機旅客能儘速返台，星宇航空表示，已將部分旅客簽轉他航，並於今天清晨4時調度一架A321飛渡東京以接回旅客；該班機已於日本時間7日早上8時15分抵達成田機場，目前旅客已登機，等待後推起飛。

星宇航空說，原執行此航班任務A350航機，以及因昨天JX800延誤而尚滯留於成田另一架A350，因組員執勤時數問題無法載客返台，為將後續影響其他航班程度降至最低，緊急調派連同董事長張國煒在內的4名A350機長，連夜搭乘外家航空前往成田機場，駕駛2架A350於日本時間上午約9時起飛返台。

星宇航空強調，對於此次航班延誤深感抱歉，JX803旅客將全額退票，並全力協助後續行程事宜，同時內部也將全面深刻檢視這次事件處置措施。

據了解，星宇航空今日已安排JX801於日本當地時間下午1時20分起飛，預計於台灣時間下午3時35分抵達桃園機場，載運188人返台。

針對星宇航空這兩日一連串狀況，交通部民航局表示，會立即請星宇航空說明，包括飛行作業過程、機長的處置是否妥適，會請星宇航空說明、釐清。而航班取消、併班時，對消費者權益的處置所引發的相關狀況，民航局也會要求星宇航空立即檢討、改善。