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美國槍枝屠殺再一遭 德州知名精品暢貨中心8死7傷

CNN報導，美國槍枝暴力氾濫，近年案件多在超市、學校、醫院等看似安全的地方發生。

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/07 14:21
商場民眾及員工在警方指令下，高舉雙手從商場撤出。 (美聯社圖片)

商場民眾及員工在警方指令下，高舉雙手從商場撤出。 (美聯社圖片)

（台灣英文新聞／楊琇羽　綜合外電報導）美國又發生嚴重槍枝暴力犯罪事件！美國時間周六（7日）下午在德州達拉斯一處購物商場，一名槍手朝著人群掃射，CNN報導已知有八人喪生，七人還在醫院急診。

據報槍手單獨作案，在與警方駁火中喪生。

CNN引述當地消防部門主管說法，一名全身著黑及防彈背心的歹徒衝到當地知名的「艾倫精品暢貨中心」，對著顧客和商場工作人員一陣掃射，六人當場喪命，另有二人送醫不治，送醫的七人當中，有三人仍與死神拔河，另四人狀況穩定。傷者最小為五歲。

警方指出，槍手為單獨作案，警方在制伏槍手過程中，將槍手擊斃。

當時曾在商場的民眾向CNN描述，在聽到連續槍響時，一開始還以為是施工躁音，但看到一群人急忙躲進就近的商家倉庫保命時，才明白事態嚴重跟著逃生。接著他們在警方指令下，高舉雙手從商場撤出。不少民眾目擊血腥畫面驚恐不已。

CNN報導，美國槍枝暴力氾濫，近年案件多在超市、學校、醫院等看似安全的地方發生。幾天前，喬治亞州亞特蘭大的一處醫事中心也發生槍枝屠殺事件，兇嫌拿手槍濫射，造成一人死亡四人受傷，兇嫌犯案後數小時遭逮捕。

根據美國槍枝暴力網站數據，今年截至5月6日，美國已有至少199起至少四人以上喪命（不包含作案兇嫌）的槍枝大屠殺案件。

美國槍枝屠殺再一遭 德州知名精品暢貨中心8死7傷
艾倫精品暢貨中心一景 （圖片翻攝自Allen Premium Outlets網站）

美國槍枝屠殺再一遭 德州知名精品暢貨中心8死7傷
艾倫精品暢貨中心一景 （圖片翻攝自Allen Premium Outlets網站）
槍枝暴力

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