印度東北省騷亂升級 軍隊：緊急時可直接開槍

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合外電報導）印度自從英國殖民下獨立以來，國內的種族、宗教問題就沒有停過，在印巴分治、孟加拉獨立後，與印度次大陸本體僅靠著孟加拉北部一條狹長走廊相連的曼尼普爾邦（Manipur），這數十年來就因為分離主義者和種族的騷亂持續呈現混亂狀態，近期的暴動更是迫使當局出動軍隊，並已有數十人喪生、上千人被疏散。

事件起因於上（4）月曼尼普爾邦高等法院建議政府將曼尼普爾邦的主體民族梅泰族（Meithei people）劃入「表列部落」（Scheduled Tribes）的範疇所致。

所謂表列部落，係指印度政府認知到國內有部分原始部落深受歷史性不平等與歧視所苦，與被俗稱為「賤民階級」的「表列種姓」（Scheduled Castes）同為官方指定的國內弱勢族群。

獲「表列」者得以享有保留的政府內工作機會、大學入學名額及村議會、國會等的選舉席次，以及森林開發權、低息銀行貸款等經濟特權。

其他已是曼尼普爾邦表列部落者認為梅泰族的加入將會損及自身利益，因此發起大規模的抗議，未料3日抗議激化為暴力衝突，首府因帕爾（Imphal）與南方楚拉辛德（Churachandpur）區已有超過54人死亡、約100人受輕重傷而被送往醫療院所救治，另有超過500棟房屋遭縱火焚毀。

由於暴民襲擊當地警局並奪得槍械與彈藥，暴力事件持續升級，中央政府已派出上千名士兵前往當地維持秩序，同時宣布當地宵禁；曼尼普爾邦警察局長並指出，已要求軍隊以最嚴格標準執行維安命令，因此若面臨暴徒拒絕配合且無法溝通時，可直接開槍擊斃。

現階段，由於政府已切斷當地網路，外界較難以得知即時狀況，不過從當地電視台的轉播可以看到雙方部落的人各自在街上焚燒輪胎、對房屋縱火的畫面。