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前所未見！加拿大野火肆虐 亞伯達省逾12萬公頃遭燒毀

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/07 11:55
加拿大亞伯達省（Alberta）發生規模「前所未見」的野火。（圖／路透社）

加拿大亞伯達省（Alberta）發生規模「前所未見」的野火。（圖／路透社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）加拿大亞伯達省（Alberta）發生規模「前所未見」的野火，近2.5萬名居民被迫撤離家園，省長史密斯（Danielle Smith）於週六宣布全省進入緊急狀態。

綜合外媒報導，省長史密斯於新聞發布會上表示，截至當地時間6日下午，共有2萬4511名居民被迫撤離家園，包含目前西部省分約有103處野火燃燒中。

史密斯說，亞伯達省的大部分地區目前正經歷了一個炎熱乾燥的春季，因此只需要一點火花就能點燃可怕的野火，意味著野火很容易迅速蔓延。而現在的情況是「前所未有的局面」。

受災最嚴重的地區包括亞伯達省的首府–埃德蒙頓以西約 140 公里（87 英里）的德雷頓谷（Drayton Valley,）和該市以北約 550 公里的福克斯湖（Fox Lake），約有20棟房屋被大火燒毀。

史密斯表示，自週五以來，至少又燃起45起新野火，並於14個地區發布緊急狀態，整個省份遭大火燒毀的面積已達到12萬1909公頃，目前已調配魁北克市（Quebec）和安大略省的消防人員前來支援。

據了解，自今年1月以來，亞伯達省已發生348起野火，燒毀面積超過61,776 英畝。

亞伯達省是加拿大西部草原三省之一，西部與英屬哥倫比亞相鄰，東部與薩斯喀徹溫相鄰，北部與西北地區相鄰，南面與美國蒙大拿州接壤。該省也是加拿大重要的石油產區，所幸截至目前為止，相關的石油設施並未受到波及。
加拿大
野火
亞伯達省

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