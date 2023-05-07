中國「核酸盛世」再臨？五一長假後 東莞安排連續8天PCR挨批

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）世界衛生組織5日宣布，新冠肺炎（COVID-19）不再構成全球公衛緊急事件，意味著人們生活終於可回歸正軌，但就在同日晚間，中國廣東省東莞市東城街道在微信公眾號發布連續8天核酸檢測（PCR）安排的通知，難道中國的「核酸盛世」又將再度來臨？

根據自由亞洲電台報導，五一黃金週假期後，中國多地傳出民眾再度感染新冠肺炎，東莞市東城街道在微信公眾號發布關於「5月6日至13日東城街道核酸檢測安排」的通知，據通知指出，街道將繼續提供核酸檢測服務。有檢測需求的市民，可前往東城醫院和台心醫院兩個核酸點進行採樣。

至於費用方面，願檢盡檢人員單採費用不高於每人每次13.5元人民幣。

雖然通告上沒有提及強制字眼，但不少市民擔心，最後會突然演變為封城強制檢測。「通知」隨即登上熱搜引起網友熱議，有網友譏諷「從不關心你沒錢吃飯，就關心你的健康」、「還以為是去年的新聞，一看日期我去，就昨天的啊」、「你是真不怕做核酸的時候給感染啊！正常人去做幹嘛！不正常的去做害人嗎？」；還有人懷疑「供應商的檢測試劑囤的貨有效期限快到了」。

對此，東城街道衛健局週六（6日），以「莫慌」回應網路留言。衛健局表示，今次核酸檢測是按相關規定，為滿足群眾需求，為自願進行核酸檢測人員提供，非強制性的。