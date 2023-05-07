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梅雨季發威 中台灣等7縣市大雨特報 台東高溫達36度防焚風

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/07 09:32
鋒面通過及東北季風增強影響，北部及東北部天氣轉涼，氣象局針對苗栗至彰化等7縣市發布大雨、大雷雨特報。

鋒面通過及東北季風增強影響，北部及東北部天氣轉涼，氣象局針對苗栗至彰化等7縣市發布大雨、大雷雨特報。 (來源 中央社)

更新時間：9:43

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）今（7）日起清晨鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，氣象局同時針對苗栗至彰化等7縣市發布大雨特報。另外，西南風沉降影響，台東縣地區有焚風發生的機率。

中央氣象局指出，今日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，各地降雨機率亦提高，凌晨開始西半部、東北部及東部陸續就會開始下雨，白天以後其他地區也有局部降雨，白天這段期間也是降雨最明顯的時候，中部以北及東北部有局部大雨發生的機率，對流雲系發展旺盛時，也會伴隨雷擊的現象，晚上之後鋒面會逐漸移到台灣南方海面，各地雨勢趨緩但仍有局部短暫陣雨。

氣象局在上午8點50分表示，因鋒面影響，易有短延時強降雨，發布7縣市大雨特報，包含苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、金門縣、澎湖縣和花蓮縣山區有局部大雨發生的機率。另在9點37分針對澎湖縣發布大雷雨即時訊息，預計持續至10時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，以及低能見度。

梅雨季發威 中台灣等7縣市大雨特報 台東高溫達36度防焚風

梅雨季發威 中台灣等7縣市大雨特報 台東高溫達36度防焚風

取自氣象局網站。

溫度方面，受東北季風增強及下雨影響，各地高溫下降，中部以北及東北部、東部高溫27到29度，其他地方約32、33度，晚上北台灣天氣轉涼，氣溫會降到20、21度，其他地方約23到26度。

此外，西南風沉降影響，台東縣地區有焚風發生的機率，白天台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

氣象局說，下週一（8日）鋒面逐漸離開，但水氣仍多，各地有局部短暫陣雨，下週二（9日）北方乾空氣南下，降雨減少，各地為多雲到晴，僅東部、東南部地區及南部山區有零星短暫陣雨。
梅雨季
東北季風
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大雷雨

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