戴上聖愛德華王冠　英國國王查爾斯三世正式加冕為王

(台灣英文新聞/葉湘宜 綜合報導)英國國王查爾斯三世今(6)日進行加冕典禮,稍早已於西敏寺戴上聖愛德華王冠(St. Edward's Crown),正式加冕為英國國王。

英國國王查爾斯三世和卡蜜拉王后乘坐「鑽石禧馬車」(Diamond Jubilee State Coach)離開白金漢宮前往西敏寺(Westminster Abbey)進行加冕典禮,一路上有成千上萬名民眾迎接,這輛「鑽石禧馬車」是在2012年時,為慶祝女王伊麗莎白二世登基60週年製作。



英國國王查爾斯三世與卡蜜拉搭乘「鑽石禧馬車」前往西敏寺進行加冕典禮(圖/美聯社)

日前,反君主制組織「共和國」(Republic)曾對外預告,在加冕典禮的這天,將會有1000人穿著黃襯衫舉行抗議活動,他們將高舉標語並發表演講,也會在馬車經過時高呼「這不是我的國王」,英國警方則警告,當天對干擾活動舉行的行為將採「低容忍度」。

而根據中央社,推特上一張照片可見,共和國組織負責人史密斯(Graham Smith)坐在地上,被員警圍繞著,一名員警表示,3名抗議者因攜帶油漆被捕,法新社也報導,有6名組織人願被捕,數百張標語牌遭沒收。

加冕典禮於西敏寺登場,典禮長達約2小時,由英格蘭國教會最高領袖-坎特伯里大主教威爾比(Justin Welby)主持,並進行承認、宣誓、恩膏、授勳、登基與致敬等一系列環節,威爾比替查爾斯三世戴上聖愛德華王冠,隨後帶領高呼「天佑吾王」(God Save the King),正式加冕為英國國王。

延伸閱讀:百年盛事英國國王加冕大典 流程、創舉一次看

聖愛德華王冠由純金製成,重量接近5磅(約2.26公斤),冠上鑲有444顆紅寶石、紫水晶和藍寶石等珍寶,而王冠內部是一頂紫色的天鵝絨帽,帽沿飾有貂皮、4個聖十字紋章與4個鳶尾花紋章裝飾,最近曾配合查爾斯三世的頭圍進行調整。



威爾比替查爾斯三世戴上聖愛德華王冠(圖/美聯社)

加冕儀式自1066年以來,皆於西敏寺舉行,共39次,此次典禮為佛教、印度教、猶太教、穆斯林及錫克教的宗教領袖首次參加,為符合英國大眾現今的信仰狀況。

另外,儀式也首次使用不列顛群島相關的語言,以威爾斯語唸禱詞,並以威爾斯語、蘇格蘭蓋爾語和愛爾蘭蓋爾語唱聖歌,女性主教也首次參加儀式。

參與儀式的賓客也包含了美國第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)、法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau),以及共8位現任及前任英國首相;王位繼承人威廉王儲,以及其妻子凱特及三名孩子皆出席,哈利王子則獨自前往,妻子梅根與孩子留在加州的家中。



加冕典禮結束後,查爾斯三世與卡蜜拉乘「王室金馬車」(Gold State Coach)返回白金漢宮(圖/美聯社)





The Archbishop of Canterbury places St Edward’s Crown on The King’s anointed head. The clergy, congregation and choir all cry ‘God Save The King’.#Coronation pic.twitter.com/kGrV3W0bky