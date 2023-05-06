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戴上聖愛德華王冠　英國國王查爾斯三世正式加冕為王

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/06 21:16
英國國王查爾斯三世戴上聖愛德華王冠，正式加冕為王（圖／美聯社）

英國國王查爾斯三世戴上聖愛德華王冠，正式加冕為王（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）英國國王查爾斯三世今（6）日進行加冕典禮，稍早已於西敏寺戴上聖愛德華王冠（St. Edward's Crown），正式加冕為英國國王。

英國國王查爾斯三世和卡蜜拉王后乘坐「鑽石禧馬車」（Diamond Jubilee State Coach）離開白金漢宮前往西敏寺（Westminster Abbey）進行加冕典禮，一路上有成千上萬名民眾迎接，這輛「鑽石禧馬車」是在2012年時，為慶祝女王伊麗莎白二世登基60週年製作。

戴上聖愛德華王冠　英國國王查爾斯三世正式加冕為王
英國國王查爾斯三世與卡蜜拉搭乘「鑽石禧馬車」前往西敏寺進行加冕典禮（圖／美聯社）

日前，反君主制組織「共和國」（Republic）曾對外預告，在加冕典禮的這天，將會有1000人穿著黃襯衫舉行抗議活動，他們將高舉標語並發表演講，也會在馬車經過時高呼「這不是我的國王」，英國警方則警告，當天對干擾活動舉行的行為將採「低容忍度」。

而根據中央社，推特上一張照片可見，共和國組織負責人史密斯（Graham Smith）坐在地上，被員警圍繞著，一名員警表示，3名抗議者因攜帶油漆被捕，法新社也報導，有6名組織人願被捕，數百張標語牌遭沒收。

加冕典禮於西敏寺登場，典禮長達約2小時，由英格蘭國教會最高領袖-坎特伯里大主教威爾比（Justin Welby）主持，並進行承認、宣誓、恩膏、授勳、登基與致敬等一系列環節，威爾比替查爾斯三世戴上聖愛德華王冠，隨後帶領高呼「天佑吾王」（God Save the King），正式加冕為英國國王。

延伸閱讀：百年盛事英國國王加冕大典 流程、創舉一次看

聖愛德華王冠由純金製成，重量接近5磅（約2.26公斤），冠上鑲有444顆紅寶石、紫水晶和藍寶石等珍寶，而王冠內部是一頂紫色的天鵝絨帽，帽沿飾有貂皮、4個聖十字紋章與4個鳶尾花紋章裝飾，最近曾配合查爾斯三世的頭圍進行調整。

戴上聖愛德華王冠　英國國王查爾斯三世正式加冕為王
威爾比替查爾斯三世戴上聖愛德華王冠（圖／美聯社）

加冕儀式自1066年以來，皆於西敏寺舉行，共39次，此次典禮為佛教、印度教、猶太教、穆斯林及錫克教的宗教領袖首次參加，為符合英國大眾現今的信仰狀況。

另外，儀式也首次使用不列顛群島相關的語言，以威爾斯語唸禱詞，並以威爾斯語、蘇格蘭蓋爾語和愛爾蘭蓋爾語唱聖歌，女性主教也首次參加儀式。

參與儀式的賓客也包含了美國第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），以及共8位現任及前任英國首相；王位繼承人威廉王儲，以及其妻子凱特及三名孩子皆出席，哈利王子則獨自前往，妻子梅根與孩子留在加州的家中。

戴上聖愛德華王冠　英國國王查爾斯三世正式加冕為王
加冕典禮結束後，查爾斯三世與卡蜜拉乘「王室金馬車」（Gold State Coach）返回白金漢宮（圖／美聯社）
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