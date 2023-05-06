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疑遭人口販運　菲律賓警方破獲詐騙公司　傳內含2名台灣人

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/06 19:50
菲律賓警方4日晚間在克拉克經濟特區救出1048名疑遭人口販運和強迫從事線上詐騙的受害人，菲國媒體指其中有2名台灣人。圖為涉案公司辦公室。（...

菲律賓警方4日晚間在克拉克經濟特區救出1048名疑遭人口販運和強迫從事線上詐騙的受害人，菲國媒體指其中有2名台灣人。圖為涉案公司辦公室。（...

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）菲律賓警方4日救出上千名人，這些人疑似遭人口販運，及脅迫從事網路詐騙，據傳當中包含了2名台灣人。

菲律賓警方於4日晚間救出1,048名受害者，他們的護照遭公司沒收，每天需工作18小時，其餘時間也遭到限制，被規定不得離開園區，只能在園區裡活動，而工作內容為說服客戶投資加密貨幣。

據中央社引述菲國媒體Rappler，受害者來自亞州各國，包含2名台灣人、389名越南人、307名中國人、143名印尼人、40名尼泊爾人、25名馬來西亞人、7名緬甸人、5名泰國人、1名香港人，及129名菲律賓人。

中華民國駐菲律賓代表處表示，2名台灣人為涉案公司內部所登記的數字，菲國移民局仍在清查受害者身分，目前只清查了400多人，還無法確定有幾名台灣人受害，所幸也尚未聽到有受害者遭虐待或肢體傷害。

至於該公司遭警方破獲的原因，代表處表示，起源是因一名印尼籍員工生病，但公司未提供適當的醫療照護，受害者只好轉向印尼大使館求助，印尼大使館隨後向反組織犯罪委員會（PAOCC）通報，才救出受害人。

代表處指出，此案件目前是被馬尼拉當局以人口販運調查，因該公司為非法營運及非法雇用勞工，不確定屆時是否會以人口販運罪提起告訴。

另外，移民署會確認這些人是否為合法居留，非法居留者將會被遣返台灣，也會持續關心案件進展。
菲律賓
人口販運
網路詐騙
詐騙公司

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