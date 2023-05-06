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英國查爾斯三世加冕典禮　空中分列式出動70架重要軍機

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/06 17:43
查爾斯三世（King Charles III）與王后卡蜜拉（Camilla）自白金漢宮出發，前往西敏寺（Westminster Abbey...

查爾斯三世（King Charles III）與王后卡蜜拉（Camilla）自白金漢宮出發，前往西敏寺（Westminster Abbey...

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）英國國王查爾斯三世加冕典禮於今（6）日舉行，出動了上萬名軍警執行慶典任務，警方也出動大規模人力，動用高科技進行維安，空中分列式中也可見許多參與過重要任務的軍機。

此次的君主加冕典禮為時隔70年，為了此次的典禮，軍方耗時了6個月準備，英國與其海外領地，以及來自33個大英國協成員國共萬名軍員將一同執行慶典任務。

慶典中備受矚目之一的空中分列式，預計於倫敦時間下午2點30分舉行，將飛越白金漢宮，出動陸、海、空近70架飛機，時長約6分鐘。

英國查爾斯三世加冕典禮　空中分列式出動70架重要軍機
6架將參加空中分列式的「F-35B閃電II匿蹤戰鬥機」4月下旬在英格蘭操演，飛越一所空軍軍校（圖／英國國防部FB）

此次空中分列式首次出動皇家空軍最新款軍用運輸機「使節」（Envoy IV CC1），是目前用以載運王室成員、政府高階官員等最快速的飛機，最高時數達0.87馬赫，承載8人時，可不加油連續飛行8800公里。

其餘部分飛機則曾參與重要任務，如軍援烏克蘭、北大西洋公約組織空中巡邏，以及於中東與非洲地區打擊恐怖主義等。

根據中央社，除了「使節」運輸機，還有參與第二次世界大戰1940年「不列顛戰役」（Battle of Britain）大規模空戰的「噴火」（Spitfire）戰鬥機、F-35B閃電II（F-35B Lightning II）匿蹤戰鬥機、皇家空軍新購入的P-8A海神式（P-8A Poseidon）匿蹤反潛海上巡邏機，以及空軍特技飛行小組「紅箭」（Red Arrows）。

英國查爾斯三世加冕典禮　空中分列式出動70架重要軍機
英國皇家空軍最新款軍用運輸機「使節」（Envoy IV CC1）（圖／英國皇家空軍官網）

自白金漢宮出發前往西敏寺（Westminster Abbey）接受加冕，此路程稱為「國王遊行」（The King's Procession），而自西敏寺返回白金漢宮的路程則稱為「加冕遊行」（The Coronation Procession），預計於倫端時間下午1點進行，兩者路線相同，各為1.4公里，但加冕遊行規模較大，將呈現英國及大英國協成員部隊的多元性及悠久傳統，部分官兵身上的軍服為數百年前的設計。

慶典期間，將在北愛爾蘭、蘇格蘭、英格蘭等13個地點，以及部屬海外的軍艦施放禮炮，中世紀城堡「倫敦塔」（Tower of London）將施放62響，其餘地點施放21響禮炮，出動超過400名人員。

維安任務由倫敦都會區警察局主導，英國軍方也派出逾500名陸、海、空官兵支援，警方出動前所未見的大規模人力，自準備階段至5月8日連假結束，共部屬超過3萬名人力，今日即出動逾1萬5000人，創數十年來單日新高。

維安方面採取高度戒備，罕見動用臉部辨識科技，將通緝犯列入高風險名單，警方表示，對任何干擾慶典舉行的行為將採「低容忍」態度，但舉標語等合法抗議行為不會被制止。
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