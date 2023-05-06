大倉久和大飯店歐風館自助餐廳強勢升級　日法料理職人手作澎湃上桌

大倉久和大飯店素來以細緻貼心的日系服務聞名，館內歐風館自助餐廳也以菜色精緻、道道媲美單點水準著稱，即日起，靈活運用世界食材強勢升級優化，精湛獻映「和洋饗宴」！ 端出多款經典法式料理，新任日式料理主廚也為壽司及生魚片呈現耳目一新的料理手法，帶來新鮮現流漁貨生魚片、壽司、天使紅蝦、三點蟹及藍蟹等，此外，猶如珠寶般精緻繽紛的甜點區，現場帶來主廚現烤手工焦糖布蕾；廚藝團隊揮灑各自本領，極致展演多國風尚美饌。壽星用餐可享生日當日8折、當月85折優惠，邀請家人好友歡聚同享星級美味料理！詳情請見網站，線上訂位網站，訂位專線：02-2181-5135。

歐風館自助餐由行政主廚山本克哉(Yamamoto Katsuya)掌勺，來自東京La Belle Epoque精研法式料理四十餘年，對季節食材掌握十分敏銳，擅長靈活運用烹飪技法融入經典法式料理，以源源不絕的巧思創意，以其最拿手的高級法式料理為核心，獻上經典風尚美饌，細膩烹調手法使歐風館的每道料理層次鮮明，帶來溫潤細膩的「焗烤松露洋芋蛋盅」蛋液與細綿的洋芋泥相融帶出鮮嫩滑潤的口感，點綴松露高雅香氣，以及「奶油鮮蝦米型麵」鮮甜的蝦味與奶香交織，搭配口感獨特的米型麵提升口感；此外，還有「楓糖南瓜冷湯」、「爐烤鴨胸佐鳳梨醬」、「香料雞腿襯野菇臘腸」、「碳烤野菜蒜香緹魚醬」、「酒蒸鯛魚佐檸檬胡椒醬」、「炙燒鮪魚佐檸檬辣根醬」等數道媲美法式餐點水準的精湛料理無限暢享！此外，新任日式料理主廚豪氣升級壽司及生魚片品項，並帶來現做炙燒壽司及卷壽司，自助餐最受歡迎的生食海鮮區域，端上鮮美天使紅蝦、三點蟹及藍蟹等無限供應，喜愛海鮮旬味的饕客不容錯過！

甜點區亦是歐風館的值得一提的亮點區域，宛如精緻珠寶櫃般的法式手工點心，如荔枝覆盆子慕斯、閃電泡芙、榛果巧克力蛋糕、瑪德蓮杏仁、香甜酒生巧克力等，更獻上滿滿日式風韻的水信玄餅及蕨餅等；冰淇淋有Haagen-Dazs可供選擇，大倉手工自製冰淇淋也在5月1日強勢回歸。除了依季節調整推陳出新的精選料理區域，人氣第一的現切美國爐烤Prime等級牛肉無限供應，熟食區一次網羅桃花林中國料理鎮店燒鴨、港點與特色料理，以及山里日本料理現作天婦羅，極致享受本格職人滋味。搭配餐點還可享受晚餐日本ASAHI啤酒暢飲，晚餐及假日Open Bar再升級紅酒、白酒及威士忌無限暢飲，壓力一飲而解。