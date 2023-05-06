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感恩謝師宴 敘日暢饗Buffet 75折起

六福萬怡全館尊師專案 再贈一禮莊園千元感恩花束

By 台灣英文新聞
2023/05/06 17:36
感恩謝師宴 敘日暢饗Buffet 75折起
圖／台北六福萬怡酒店

圖／台北六福萬怡酒店

鳳凰花開的畢業季來臨，坐落四鐵共構的台北六福萬怡酒店推出各式畢業季優惠搶攻商機，並結合Elite Concept一禮莊園，每組訂位均贈送價值2,000元的感恩花束乙束。包含即日起至8月31日止，凡持教師證、學生證或畢業證書於敘日全日餐廳享用午餐或晚餐，最低15人起，平日每位1,200元，假日1,500元，訂位滿20位再招待1位免費用餐，滿40即招待2位以此類推。若於6月30日前訂位並預付訂金，再享免一成服務費，相當於75折暢吃限定地中海料理，含重點必吃菜色「西班牙恩利蛋」、拌上香辣紅椒粉超下酒的「加利西亞辣炒章魚」、與各式現煎海鮮、日本生食級干貝、爐烤現切牛排與柏克金正統德式鮮釀生啤酒。

若喜愛傳統中式宴席、圓桌聚餐把酒言歡，粵亮廣式料理也推出的兼具優惠與澎湃的謝師宴方案，包含粵亮經典美饌二選一，可選擇飄香南港、舉世聞名的「靚皮烤鴨」、或廣東傳統名肴「掛爐片皮燒鵝」，搭配位上煲湯天麻蟲草燉土雞、祖傳麻油麵線海大蝦、松露金蒜富貴魚、黑椒香滷豬腱骨等數十道美味料理，席間可享柳橙汁暢飲，若每人加價199元亦可升級為台灣金牌啤酒，為美好時刻乾杯。「靓皮烤鴨二吃十人桌菜」售價13,800元，「神仙乾坤燒鵝四吃十人桌菜」售價15,300元，平日中午訂桌再贈六福萬怡住宿券乙張。

此外若想再結合舞台影音設備，在獨立專屬包廂舉辦尊師活動或是來場歌喉戰卡拉OK的族群，宴會廳亦於即日起至9月30日止，推出中式桌菜及西式自助百餐謝師宴專案，消費者可依喜好自由選擇。中式敬師桌宴，每桌售價12,000元，可享七菜七品精緻佳餚，自助饗宴則每人售價999元，星級主菜涵蓋爐烤香料豬肩肉、義式番茄水煮魚、經典番茄肉醬義大利麵等，訂位滿40位再招待1位免費用餐，滿80即招待2位以此類推，兩套專案均享有3小時汽水及果汁無限暢飲，無線麥克風、投影、布幕，及每位贈六福村主題遊樂園 550元優惠券，若於5月20日前預訂並付訂金，再加送無酒精雞尾酒，如揪第二個班級可再同享加碼9折優惠．以上售價均另收一成服務費。

更新時間 : 2023-05-06 18:53 GMT+08:00

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