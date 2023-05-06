台北老爺【珍饌金粽】經典好味鉅獻

粽子向來是端午節不可或缺的味覺記憶，台北老爺結合傳統與創新推出「珍饌金粽」六款粽子商品，集結多款歷年來獲獎的名粽迎接端午，如「人蔘花雕雞粽」、「三杯杏鮑菇粽」和「咖哩起司和牛粽」，無一不令人重拾味蕾下深層的感動。另外的三款好粽更是跳脫原有框架，發揮巧思及特色亮點，包含去年推出大受好評的「松子紫米地瓜粽」滿足現代人追求營養健康的需求、「紫薯豆沙粽」兼具視覺及味覺雙重享受、「古早味鮑魚豬肉粽」豪華澎拜的用料讓吃粽子變得有儀式感。除了單顆粽子，今年推出的套裝禮組「五福」、「八巧」、「吉祥」，即日起至6月8日前預購，都可以再享早鳥82折起優惠價。

經典，總是值得再三回味，那就不容錯過台北老爺精選的歷年媒體評比得獎粽子品項，每一款都堪稱「粽」望所歸。連續三年獲獎，還一舉抱走飯店組素粽冠軍「三杯杏鮑菇粽」，主廚精選上等杏鮑菇，以經典三杯作法料理而成，入口時菇肉肥厚滑嫩，搭配口感黏彈之糯米，風味絕佳。屢獲多次得獎肯定的「人蔘花雕雞粽」嚴選長糯米與花雕酒浸泡三十小時，再與人蔘、土雞腿及多款滋補中藥材製成，撥開粽葉後濃郁香氣逼人。曾榮獲創意組亞軍的「咖哩起司和牛粽」，把溫醇的和風洋食好滋味包裹在粽子裡，內餡是以嚴選和牛臉頰部位與起司相互加乘，搭配徹底融入咖哩炒香的糯米，迸出截然不同新鮮感。

另外，也別錯過台北老爺今年充滿新意與心意的特色粽。「松子紫米地瓜粽」特選金山紅肉地瓜，磨成泥狀後加入老薑汁、黑糖提味，並拌成餡料，外層則選用養生紫米、松子、桂圓等食材，口感軟糯帶有粽葉及桂圓香，老少咸宜。「古早味鮑魚豬肉粽」嚴選肉質Q彈九孔鮑以及鹽滷熬製的五花肉作為主角，加入台式靈魂油蔥酥，以及菜脯、蝦米、香菇、栗子跟鹹鴨蛋黃，與爆炒過的糯米製成Q軟粽子，展現多層次風味。具備鮮豔色彩的「紫薯豆沙粽」內餡是以自製的綠豆仁打成泥狀，口感鬆軟綿密，配上紫地瓜的外皮顏色，營造不同的視覺享受，是喜愛美食又講究天然健康的端午饕客首選。

為了滿足廣大貴賓不同需求，台北老爺「珍饌金粽」推出三款套裝禮組選擇，還備有貼心體面的保溫袋，送禮自用兩相宜，具備暖心溫情。6月8日前單顆預購享有9折優惠，預購「五福」、「八巧」、「吉祥」禮組享82折起優惠價，須提前三日來電或前往台北老爺官網線上訂購，提貨日期為2023年5月22日至6月22日，凡單筆購滿35,000元以上可享台北市地區免費配送乙次優惠。