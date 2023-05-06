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JR東日本大飯店台北 2023春夏線上旅展5/5-6/5

By 台灣英文新聞
2023/05/06 17:24
圖/JR東日本大飯店台北
JR東日本大飯店台北 2023春夏線上旅展5/5-6/5

圖/JR東日本大飯店台北

JR東日本大飯店台北於即日起至6月5日舉行2023年春夏旅展優惠，推出超值餐飲與住宿券，有鉑麗安自助餐券買五送二、凱華樓中華料理雙人優惠套餐，HAYASE懷石料理優惠券、月台町下午茶券等，還有住宿券買十送一，消費者可趁此搶攻優惠計畫暑假行程，即日起至JR東日本大飯店台北官網或飯店一樓大廳可下單購買。

由日籍總主廚-芦浦隆二主導的Brilliant鉑麗安全日餐廳，以異國料理及日本東北的經典料理為主要特色。鉑麗安全日餐廳五月份餐檯菜色有「紅酒燉牛頰肉」、「惡魔烤雞」、「香煎鮭魚鑲魚鱗櫛瓜佐香艾酒醬汁」、「西班牙海鮮飯」、「台灣海鮮馬賽風味魚湯」以及低溫烹調六小時的「英式烤牛肉」等，充滿創意且美味。此次春夏旅展推出饕客優惠「鉑麗安平日自助餐券」雙人優惠價2,500元 (原價2,960元+10%)，與親朋好友團購享「平日自助餐券買五送二」超值價8,000元 (原價10,360元+10%)。

擁有30多年主廚經驗並榮獲中華與歐洲廚藝金牌榮耀的凱華樓中華料理-楊德興主廚推出商務、家人聚餐都受到歡迎的「磐龍宮殿御膳」雙人套餐3,088元(原價3,960元+10%)及內含凱華樓招牌菜式「黃袍北京烤鴨」的「中唐燒尾鴨合宴」四人套餐7,999元(原價9,999元+10%)，旅展趁此一波絕對超值。

專精日本懷石料理的HAYASE-郡司行雄料理長，此次推出懷石料理午餐套餐兩客4,400元(原價4,960元+10%)可選擇在割烹或包廂享用。鐵板燒午餐套餐兩客5,600元(原價6,400元+10%)，可選擇「北上和牛骰子套餐」或「鳴瀨海鮮套餐」，搶優惠就趁現在。此次，位於一樓大廳酒吧PLATFORM月台町則推出受到貴婦名媛歡迎的平日下午茶雙人套餐1,190元 (原價1,400元+10%)，相當豐富。

暑假住房搶攻優惠趁現在，JR東日本大飯店台北推出住宿券優惠，「都會客房不含早住宿券」優惠價4,400元、「行政尊榮客房一泊一食」住宿券6,900元，含兩客早餐及行政酒廊禮遇。喜愛套房可選擇入住19坪大的「行政套房一泊一食住宿券」含兩客早餐及行政酒廊禮遇，優惠價8,900元，與家人朋友一起團購還享住宿券買十送一。

即日起至6月5日在JR東日本大飯店台北一樓大廳現場及官方網站線上旅展開賣，多重好康一起來搶購。JR東日本大飯店台北官網線上預購。

更新時間 : 2023-05-06 18:52 GMT+08:00

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