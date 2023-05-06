南美唯一友邦 巴拉圭總統當選人承諾與台灣深化邦誼

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）總統蔡英文昨（5）日上午致電巴拉圭總統當選人貝尼亞（Santiago Peña），祝賀他當選，貝尼亞（Santiago Peña）稍後在推特表達謝意，強調會持續深化與台灣「深具歷史意義的關係」。

蔡英文在20分鐘的電話會談中，感謝貝尼亞對台灣的支持以及維繫台巴邦誼的堅定立場，期許彼此能在農業技術、公衛醫療、教育計畫、電動運輸等領域加強合作。她也透露，日前造訪台中電動車業者時，發現數名巴拉圭年輕員工，是在台灣完成大學教育後於企業擔任要職。她樂見未來能與巴拉圭透過教育計畫強化人才交流培訓。

貝尼亞推文表示，感謝蔡總統的致賀電話，他將持續深化兩國關係，在更多領域加強合作。

中美洲宏都拉斯才於3月與台灣斷交，因此儘管台巴兩國邦交已60載，作為台灣在南美洲僅存的邦交國，4月30日的巴拉圭總統大選，被視為是台灣能否守住現有13個友邦的關鍵戰。來勢洶洶的反對黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）揚言，若當選就要轉而與中國建交，藉此打開國內的農牧市場。

貝尼亞屬執政的保守派紅黨（Colorado Party），以43%的得票率贏得大選。今年44歲的貝尼亞是經濟學者，曾任巴拉圭財政部長，也曾在大學教書。他1月時表示，儘管面臨來自農業產業的壓力，他還是會蕭規曹隨，維繫與台灣的邦誼。

我外交部長吳釗燮今（6）日出席歐洲經貿辦事處在華山文創園區舉辦的「2023歐洲節」活動時表示，外交部將邀請貝尼亞訪台。巴拉圭預計8月15日舉行正副總統就職典禮，貝尼亞可望在就職之前來訪。