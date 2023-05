南美唯一友邦 巴拉圭總統當選人承諾與台灣深化邦誼

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)總統蔡英文昨(5)日上午致電巴拉圭總統當選人貝尼亞(Santiago Peña),祝賀他當選,貝尼亞(Santiago Peña)稍後在推特表達謝意,強調會持續深化與台灣「深具歷史意義的關係」。

蔡英文在20分鐘的電話會談中,感謝貝尼亞對台灣的支持以及維繫台巴邦誼的堅定立場,期許彼此能在農業技術、公衛醫療、教育計畫、電動運輸等領域加強合作。她也透露,日前造訪台中電動車業者時,發現數名巴拉圭年輕員工,是在台灣完成大學教育後於企業擔任要職。她樂見未來能與巴拉圭透過教育計畫強化人才交流培訓。

貝尼亞推文表示,感謝蔡總統的致賀電話,他將持續深化兩國關係,在更多領域加強合作。

中美洲宏都拉斯才於3月與台灣斷交,因此儘管台巴兩國邦交已60載,作為台灣在南美洲僅存的邦交國,4月30日的巴拉圭總統大選,被視為是台灣能否守住現有13個友邦的關鍵戰。來勢洶洶的反對黨候選人艾里格里(Efrain Alegre)揚言,若當選就要轉而與中國建交,藉此打開國內的農牧市場。

貝尼亞屬執政的保守派紅黨(Colorado Party),以43%的得票率贏得大選。今年44歲的貝尼亞是經濟學者,曾任巴拉圭財政部長,也曾在大學教書。他1月時表示,儘管面臨來自農業產業的壓力,他還是會蕭規曹隨,維繫與台灣的邦誼。

我外交部長吳釗燮今(6)日出席歐洲經貿辦事處在華山文創園區舉辦的「2023歐洲節」活動時表示,外交部將邀請貝尼亞訪台。巴拉圭預計8月15日舉行正副總統就職典禮,貝尼亞可望在就職之前來訪。

Thanks, President @iingwen , for the congratulations call. We will keep strengthening the historic ties between Paraguay and the Republic of China (Taiwan), and look forward to working together on mutually beneficial cooperation projects for our countries in the years ahead. https://t.co/qIMUMK2omT