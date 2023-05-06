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人民消費能力大不如前　中國五一連假出遊人數激增　觀光收益卻跟不上

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/06 15:31
中國五一連假出遊人潮暴增，旅遊收入卻未見起色（圖／美聯社）

中國五一連假出遊人潮暴增，旅遊收入卻未見起色（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）中國五一連假出遊人潮爆滿，甚至與疫情爆發前相比增加19.1%，但旅遊收入的增加卻不及人潮的增加，消費力大幅下降。

根據中國文化旅遊部統計，五一連假期間中國國內遊客達2億7千400萬人次，與疫情間的去年同期相比增加70.8%，與疫情爆發前的2019年相比亦增加了19.1%；今年連假期間旅遊收入達1480億5千萬人民幣，與去年同期相比激增128.9%，但與2019年相比僅增加了0.7%。

中國在疫情爆發後，一直至去年年底前，嚴格實施了封城等防疫管控，導致人民收入減少，經濟狀況大受影響，防疫政策緩解後，消費能力也無法恢復到疫情前的水準。

微信公眾號「文化產業評論」表示，雖然勞動節連假的出遊人數大大超越了疫情前的水準，但消費水準卻萎靡不振，通常遊客人數和旅遊收入為成正比關係，但中國的人均消費卻在下降。

該媒體分析，2019年五一連假人均消費為603.4人民幣（約2,670元台幣），疫情爆發後持續減少，降至去年的404.3人民幣（約1,790元台幣），今年雖恢復到487.8人民幣（約2,160元台幣），但僅為4年前的80.8%，遊客人數與四年前相比增加19.2%，人均消費卻減少了19.2%，消費能力大不如前。
中國
五一連假
消費
旅遊

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