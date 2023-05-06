才5月就創今年台灣最高溫 台南飆破40度

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）熱熱熱，氣象局對全台11縣市發出高溫警訊，而就在今（6）日，台南北寮測得攝氏40.1度、台東大武也測到了攝氏39.7度高溫，創了今年以來台灣最高溫紀錄。

氣象局發布高溫資訊，台東縣已有焚風發生，今日白天台南市近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台東大武測站中午12時48分觀測到39.7度，台南北寮13時40分更測得40.1度。

根據氣象局，高雄市近山區或河谷，花蓮縣、台東縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。嘉義市地區，嘉義縣、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣近山區或河谷為黃色燈號。

氣象局的高溫燈號有三：黃燈：氣溫達攝氏 36 度以上。橙燈：氣溫達攝氏 36 度以上，且持續 3 天以上，或氣溫達攝氏 38 度以上。 紅燈：氣溫達攝氏 38 度以上，且持續 3 天以上。

氣象局呼籲民眾，避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者需特別當心。

地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

另，氣象局長鄭明典昨（5）日在臉書指出，連續三年的反聖嬰現象算結束了，有持續往聖嬰現象發展的趨勢。聖嬰發展年，因暖海水區往東移，颱風生成位置也跟著東移，距離台灣會更遠，颱風雨恐怕不會即時來救援水庫，現只能寄望梅雨能存多一些。



2023年5月6日，氣象局高溫資訊（圖／氣象局）