百年盛事英國國王加冕大典 流程、創舉一次看

(台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導)英國國王查爾斯三世查於英國時間6日在西敏寺正式加冕,雖然從他繼位以來各式各樣的風波不斷,甚至還在宣誓效忠的傳統上造成民眾反彈,不過不可否認加冕大典仍是英國的盛事,這次的加冕又跟以往有什麼異同呢?

查爾斯三世

因為其母伊莉莎白二世長期統治英國,查爾斯是全球待位最久的儲君,也是英國歷史上繼任時年紀最大的君主。雖然之前因為前兩任以查理(Charles)為尊號的國王一個遭處死一個曾流亡國外,一度傳出查爾斯可能不會使用此一尊號,不過最後還是確定加冕為查爾斯三世。

擔任王儲期間,查爾斯因為其與黛安娜王妃和多名女子的曖昧關係而為民間所知,不過他仍是英國史上最願意投入慈善事業的儲君,在環境保護、都市規劃、兒童健康與藝術支援、失業救助上他都提供了一定的協助,也很熱心於國際事務。

何謂加冕禮?

加冕禮是一種象徵性的儀式,由英格蘭國教會最高領袖坎特伯里大主教主持,藉由將聖愛德華皇冠戴在查爾斯頭上,代表他同時也成為英國國教領袖。該純金皇冠的歷史悠久,甚至可追溯至1661年,只有加冕禮才會使用,平時蒐藏於倫敦塔內。雖然之前也有國王沒有經過正式加冕而旅行英王職務的先例,不過正常情況下加冕儀式都會舉行。

本次加冕活動的代號為「黃金球」(The Golder Orb),加冕流程前後會花費約2小時,流程大概如下:

一、承認:被加冕的君主會站在已有700年歷史的加冕椅旁,由坎特伯里大主教向在場者進行展示。過程中他將依次轉向面對西敏寺的四側,在被宣布為「真正的國王」(Undoubted King)後,現場觀禮者將會對其宣誓效忠。

本次的創舉在於,坎特伯里大主教宣布完後,代表英格蘭與蘇格蘭最古老騎士精神的騎士團「嘉德勳章」(Lady of the Garter)與「薊花勳章」(Lady of the Thistle)將會接續宣布程序,最後則是軍方一位喬治十字勳章(George Cross)受勳人作為完結。接著全體將高呼「吾王萬歲」(God Save the King)。

二、宣誓:坎特伯里大主教會先宣布英格蘭國教會認知到英國國內有各種不同的宗教,且會打造一個所有不同信仰者都可以選擇自己宗教的環境,接著要求國王進行「加冕宣誓」(the Coronation Oath),表示會在統治期間維護法律和英國國教,過程中國王會將手置於聖經上並發誓會遵守承諾。後續還有登基宣誓(the Accession Declaration Oath),國王將在此時宣誓他是個虔誠的英國國教徒。

三、恩膏:國王會在此時脫下加冕長袍並坐在加冕椅上,由坎特伯里大主教以十字的型態,在其手上、胸口與頭部塗抹秘方調製的聖油,代表其成為英國國教會的精神象徵。聖膏成分除了包含龍涎香、橙花、玫瑰、茉莉和肉桂等薰香料外,最重要的油是聖地耶路撒冷老城東側「橄欖山」橄欖樹榨取的橄欖油,並在耶路撒冷聖墓教堂(Holy Sepulchre)進行了祝聖。而由於查爾斯本人的環保傾向,這次調製的聖油中,沒有包含任何動物性成分。

由於這是整個加冕過程中最神聖的時刻,君主此時會被一片屏風遮住,除了負責儀式的坎特伯里大主教以及高階神職人員外,無論是現場的觀禮者還是線上直播的觀禮者都不得看到過程。

四、授勳:這是加冕儀式的「本體」。君王將先穿上繡有蕾絲邊的金色絲綢長袍皇家王袍(Supertunica)並被授予象徵王權的多項珠寶,這包括了「十字聖球」(Sovereign's Orb)、「加冕戒」(Coronation Ring)、「君王十字權杖」(Sovereign's Scepter with Cross)及「鴿子權杖」(Sovereign's Scepter with Dove)。過午後,坎特伯里大主教會替其戴上象徵王權的聖愛德華王冠(St Edward's Crown),這也是他在擔任國王生涯中,唯一一次會戴上這頂王冠。

接著西敏寺的鐘聲會連響2分鐘,喇叭與號角的聲音會接著響起,倫敦塔會開62響禮炮、騎兵衛隊校場進行6槍齊射,英國其他11處也會開21響禮炮,這包括了愛丁堡、卡爾地夫、貝爾法斯特及一些海軍艦艇等。



聖愛德華王冠(圖/路透)

五、登基與致敬:最後一步驟就是看到國王登上王座。一般來說此時其它王室成員與貴族會在此時於新王面前下跪並親吻其右手以進行「貴族效忠宣誓」(Homage of Peers),不過這次加冕儀式僅安排其子威廉王儲作為貴族代表宣誓效忠,坎特伯里大主教另邀請包括現場觀禮者、線上觀禮者的一般大眾進行「人民效忠宣誓」(Homage of the People)。

加冕完國王後,王后也會依照類似但相較之下較簡單的流程,以瑪麗王后王冠(Queen Mary's Crown)進行加冕,只不過她不用進行宣誓。

國王與王后接下來會享用「聖餐禮」(Holy Communion),最後離開王座並從主祭壇(High altar)後方前往後方的聖愛德華禮拜堂(St Edward's Chapel),將其頭上的聖愛德華王冠換為「帝國王冠」(the Imperial State Crown),未來只要有任何需戴上王冠的場合,國王皆會配戴帝國王冠。

加冕儀式完成後,國王與王后會從西敏寺搭乘皇室馬車(Gold State Coach),沿著白廳(Whitehall)、水師提督門 (Admiralty Arch)、林蔭路(The Mall)的路線遊街回到白金漢宮,沿路與觀禮者進行互動。本次英國軍方也史無前例地出動了將近4,000人作為儀仗隊,39個大英國協成員與英國海外屬地代表則會與之同行。



君王十字權杖及帝國王冠(圖/美聯社)



帝國王冠(圖/美聯社)

爭議

雖然安排「人民效忠宣誓」的本意良善,目的在於改變傳統以更符合21世紀趨勢,並讓民眾可以一起參與,象徵國王的權力來自於人民,此舉仍一度引發民間強烈反彈,甚至被批評與小說1984並無二致。

不過查爾斯長期的好友、英國廣播節目主持人丁布林比 (Jonathan Dimbleby)認為,查爾斯本人對於讓民眾宣誓效忠的主意十分感冒,這有違他一開始取消貴族宣誓效忠流程的原意,他希望讓民眾可以盡可能地對這個儀式性活動有參與感,只是不知道會以什麼樣的方式進行,沒想到是以這樣的形式。

丁布林比透露,這個主意極有可能來自負責主持的坎特伯里大主教。因為加冕活動強烈的宗教意味,他可能希望以一種傳福音的性質,讓所有民眾都可以分享這份喜悅;不過坎特伯里大主教韋爾比(Justin Portal Welby)在接受BBC訪問時僅表示,加冕活動盛大,絕不是他一個人說了算,其代表的蘭柏宮(Lambeth Palace)也堅持過程中有跟王室做好溝通。

除此之外,加冕禮與王室婚禮的性質不同,因為屬於國事活動,英國政府將會為此買單,今年雖然規模較1953年女王加冕時已縮減,不過整體花費預估還是會上看1億英鎊,包括各國政要、名人出席時要安排的維安活動等,這對正深受通貨膨脹與經濟衰退所苦的英國來說,將是一筆很大的開銷。

不過英國政府將這次的儀式視為一次展現英國外交能力與提升觀光的重要場合,除會有各項官方慶祝活動外,民間也會予以響應,將此次加冕辦得風風光光。



查爾斯三世與王后卡蜜拉搭乘黃金馬車前往西敏寺(圖/美聯社)

加冕大典直播: