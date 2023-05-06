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比照烏克蘭模式 傳美國擬提供台灣5億美元軍備

拜登將動用總統撥款權，繞過國會軍援台灣

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/06 11:05
2021年10月10日國慶日，台灣F-16戰機飛越總統府。（圖／美聯社）

2021年10月10日國慶日，台灣F-16戰機飛越總統府。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）路透5日引述消息人士說法指出，美國拜登（Joe Biden）政府有意提供台灣價值5億美元（新台幣元）的武器，比照軍援烏克蘭之模式。

美國國會已批准了拜登動用總統撥款權（Presidential Drawdown Authority，PDA）援助台灣10億美元軍備的計畫，此屬2023財政年度預算案的一環。PDA讓美國總統得以在無需國會同意的緊急情況下，轉移美國庫存的武器及服務，加速提供他國安全協助。

美國已透過這種途徑軍援烏克蘭35次。

五角大廈發言人5日表示，今年2月，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在參議院軍事委員會作證時，就透露了有意動用撥款權，惟他不願說明美方是否正在推動5億美元對台軍援一案。

發言人表示，此做法符合美國一貫的政策，致力依循《臺灣關係法》（Taiwan Relations Act）履行義務，未來也會持續這麼做。

這筆支出將是10億元對台軍援的第一筆，目前尚不清楚援助的軍備項目與執行時間。

我國從去年起便多次向美方抱怨軍售交貨延遲問題，包括刺針（Stinger）防空飛彈，美國議員也對此事表達了關切。俄烏戰爭使然，烏克蘭需求孔急，廠商多優先供貨烏國。

我國國防部3日表示，接獲美方通知，由於疫情影響供應商，我方採購的美國66架先進F-16V戰機恐延宕交貨，原定今年第4季出廠，現恐延至明年第3季，但全案仍將依2026年底的期程交機。
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