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WHO宣布COVID-19緊急狀態結束 意味什麼？

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/06 09:51
2020年12月7日，加州洛杉磯街頭（圖／美聯社）

2020年12月7日，加州洛杉磯街頭（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）世界衛生組織（世衛，WHO）5日宣布，新冠肺炎（COVID-19）不再構成全球公衛緊急事件，這導致全球7.64億人染疫、7百萬人死亡（真正數字可能破2千萬）的全球流行病，終於在苦難的3年後正式降級，COVID真的不再是威脅了嗎？

為何要結束緊急狀態？

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，疫情已呈下滑趨勢逾一年，疫苗接種加上染疫，已強化了群體免疫，因此WHO正式認證，人們生活終於可回歸正軌。

實際影響為何？

一般人沒有影響。將衛生威脅列為緊急事件（emergency）的用意是，促各政府採取協調行動遏制之。WHO的這般宣告，是用來向國際發出SOS信號，對需要協助的國家馳援。許多國家業已解除COVID禁令，包括英國、法國、德國，美國也將於下周解除緊急狀態。

COVID-19還是大流行病嗎？

是的。譚德塞表示，病毒猶存，每周仍有數千人染疫病歿。雖已非緊急事件，但突變株持續出現，各國須將之視同其他流行病，審慎因應。根據WHO，光是4月，全球就通報了300萬個例子、1.7萬死亡案例，尤以南亞與中東為甚。

那COVID-19到底何時才結束？

不清楚。世衛官員萊恩（Michael Ryan）表示，1918年的西班牙流感大流行，花了數十年才消失。「大流行病只有在下一個疫情現世之時才算真正結束。」他認為，COVID應還會傳播很長一段時日，惟威脅已低，無須加大防疫力道。

有什麼疾病曾被宣告為緊急事件？

豬流感（swine flu）、茲卡病毒（Zika）、伊波拉病毒（Ebola）、小兒麻痺（polio）、猴痘（mpox）都曾列為全球緊急事件。WHO早在9年前就宣告小兒麻痺為緊急狀態，至今仍未根除。

還需要採取防護措施嗎？

要的。打疫苗、追加劑仍有必要，免疫較弱者或慢性病患者，請多加注意。英國雷丁大學微生物專家Simon Clarke呼籲，這件事釋出的訊息是，請大家保重自身，同時為他人設想。若有呼吸道感染、咳嗽等症狀，不要讓別人陷入風險。「無論你如何身強體健，COVID仍能讓你患上重病，若你又老又身子虛，COVID可能會要了你的命。」
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更新時間 : 2023-05-06 12:37 GMT+08:00

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